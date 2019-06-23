Резкий перепад температур: синоптики уточнили, когда уйдет жара

По прогнозам метеорологов, снижению температуры будет предшествовать чреда дождливых дней

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Летний зной, буквально испепеляющий большую часть Украины уже в течение двух недель, продержится недолго. Синоптики ранее прогнозировали, что жара уйдет после 25 июня. Теперь же в Укргидрометцентре уточнили, когда стоит ждать снижения температурного режима.

Так, в понедельник, 24 июня, температура воздуха на большей части Украины будет очень высокой. Лишь в западных регионах страны столбики термометров опустятся ниже +29 градусов. На остальной территории будет +31-33, местами до +35. Вместе с этим прогнозируют дожди, кроме юго-восточных регионов.

Во вторник, 25 июня, температурный режим будет на уровне предыдущего дня. Дожди с грозами все также прогнозируют на западе и теперь на юге страны.

В среду, 26 июня, когда должно уже бы прийти снижение температуры, воздух все еще будет горячим. Дожди с грозами возможны лишь в некоторых регионах северных областей Украины. На остальной территории – зной до +31-34 градусов.

В четверг, 27 июня, снова прогнозируют дожди с грозами на половине территории Украины – от западных через центральные регионы к северу и югу страны. Но значительного ослабления жары не прогнозируют. Возможно снижение температуры на 1-3 градуса.

А вот в пятницу, 28 июня, в Украину придет прохладный фронт. На севере и в центре температура снизится сразу на 5-7 градусов – до + 23-25. Ночные перепады будут составлять 15 градусов. На западе страны днем будет еще прохладнее – до +21-24, а ночью до +14. На юго-востоке будет жарче, но в отличие от запада и центра, там прогнозируют ливни с грозами.

В Украине на воскресенье, 23 июня, синоптики прогнозируют жаркую и сухую погоду в большинстве областей, лишь на западе страны ожидаются грозовые дожди.

Но в Киевской области синоптики обещают осложнение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение из-за осадков и сильного ветра.

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