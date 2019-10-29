Резкое похолодание и дожди: синоптики уточнили прогноз погоды

В Украине продолжает холодать. Сегодня, 29 октября, температура воздуха спала до 7 градусов, хотя на юге и местами на востоке все еще довольно тепло – до +15. Тем не менее, похолодание принесло с собой почти на всю территорию страны и дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В западных областях будет холодно – температура воздуха всего 7-9 градусов, а дожди пройдут в Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях.
В центре страны будет максимум 10 градусов. Дожди пройдут в Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях. В Киеве 7-9 градусов и сухо.
На севере без осадков и тоже не более 10 градусов.
А вот на востоке немного теплее – от 11 до 15 тепла и везде будет мокро. Дожди пройдут и на юге страны, но температура воздуха будет самой высокой по Украине – 13-15 градусов.
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