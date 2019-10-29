Резкое похолодание и дожди: синоптики уточнили прогноз погоды

Погода в Украине меняется – похолодание принесло с собой дожди

/ Фото: Pixabay

В Украине продолжает холодать. Сегодня, 29 октября, температура воздуха спала до 7 градусов, хотя на юге и местами на востоке все еще довольно тепло – до +15. Тем не менее, похолодание принесло с собой почти на всю территорию страны и дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях будет холодно – температура воздуха всего 7-9 градусов, а дожди пройдут в Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях.

В центре страны будет максимум 10 градусов. Дожди пройдут в Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях. В Киеве 7-9 градусов и сухо.

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На севере без осадков и тоже не более 10 градусов.

А вот на востоке немного теплее – от 11 до 15 тепла и везде будет мокро. Дожди пройдут и на юге страны, но температура воздуха будет самой высокой по Украине – 13-15 градусов.

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Последний месяц осени в целом ожидается по-зимнему суровым, с морозами и даже с дождем со снегом. Известный народный синоптик Украины Леонид Горбань сайту "Сегодня" озвучил прогноз погоды в Украине на последний осенний месяц.

Отметим, что за время бабьего лета в октябре были зафиксированы температурные рекорды. Каштаны, сакуры, сирень и азалия снова зацвели, а плодовые деревья пускали почки. Все из-за теплой осени. Новости "Сегодня" узнавали, кому вредит аномально теплая осень, подробнее смотрите в сюжете:

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