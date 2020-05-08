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Резников рассказал, сколько Россия тратит на зарплаты в "ЛНР" и "ДНР"

8 мая, 12:36

Сергей Мартынец

Люди на оккупированных территориях получают зарплаты из российского бюджета

Россия только на выплаты зарплат в т.н. "ДНР" и "ЛНР" тратит 1,3 миллиарда долларов. Об этом заявил журналистам вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, больше половины "бюджетов" непризнанных "республик" – это деньги из России.

"На 62-63% бюджеты двух этих субъектов (так называемые "ДНР" и "ЛНР". – Ред.) финансирует Российская Федерация, потому что они своими налогами и сборами собирают 37-38%, и каждый год эта цифра уменьшается. Раньше у них было 40%. Они получают свои зарплаты из бюджета РФ. 1 млрд 300 млн долларов по разным данным – это только финансирование зарплат", – сказал Резников.

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Напомним, ранее бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев рассказывал, сколько стоит россиянам война против Украины. Например, на содержание оккупированного Крыма Россия ежегодно тратит около 2,5-3 млрд долларов. Он подсчитал, какие траты приходятся в расчете на каждого гражданина РФ.

Также Резников называл четкие условия для выборов на Донбассе. Отметим, что Россия хочет сначала выборы, а потом передать контроль Украине над границей. Такой вариант Киев не устраивает.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Россия Донбасс Алексей Резников

Источник: УНИАН

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