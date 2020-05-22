Резников: За шесть лет войны на Донбассе Россия потратила 30 млрд долларов

Россия только на зарплаты в т.н. "ЛНР" и "ДНР" тратит больше миллиарда долларов в год, а всего за шесть лет войны на Донбассе Москва потратила около 30 миллиардов долларов.

Об этом сказал в интервью "Новостям Донбасса" вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, налогоплательщикам РФ приходится финансировать войну против Украины, вместо того, чтобы деньги шли на нужды россиян.

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"По нашей информации, 1,3 миллиарда долларов Российская Федерация тратит в год на поддержание только бюджетов двух оккупированных территорий – на гражданские вещи, зарплаты, пенсии и т.д. И еще примерно, по разным оценкам, на войну порядка 3,7 миллиардов. В целом, в год 5 миллиардов, за шесть лет это уже, соответственно, 30 миллиардов долларов США. Почему российские налогоплательщики должны недополучать свои пенсии, социальные выплаты, деньги, на которые должны строиться детские сады, школы и так далее?" – сказал Резников.

Напомним, ранее бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев рассказывал, сколько стоит россиянам война против Украины. Например, на содержание оккупированного Крыма Россия ежегодно тратит около 2,5-3 млрд долларов. Он подсчитал, какие траты приходятся в расчете на каждого гражданина РФ.

Читайте также на сайте "Сегодня" интервью с Алексеем Резниковым: Россия скрывает реальную картину с пандемией на оккупированных территориях".

Алексей Резников Видео: Сегодня

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