Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,77
29,46
  1. Последние новости Украины

Резников: За шесть лет войны на Донбассе Россия потратила 30 млрд долларов

22 мая, 12:30

Сергей Мартынец

Налогоплательщикам РФ приходится финансировать войну, развязанную Путиным

Россия только на зарплаты в т.н. "ЛНР" и "ДНР" тратит больше миллиарда долларов в год, а всего за шесть лет войны на Донбассе Москва потратила около 30 миллиардов долларов.

Об этом сказал в интервью "Новостям Донбасса" вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, налогоплательщикам РФ приходится финансировать войну против Украины, вместо того, чтобы деньги шли на нужды россиян.

Реклама

"По нашей информации, 1,3 миллиарда долларов Российская Федерация тратит в год на поддержание только бюджетов двух оккупированных территорий – на гражданские вещи, зарплаты, пенсии и т.д. И еще примерно, по разным оценкам, на войну порядка 3,7 миллиардов. В целом, в год 5 миллиардов, за шесть лет это уже, соответственно, 30 миллиардов долларов США. Почему российские налогоплательщики должны недополучать свои пенсии, социальные выплаты, деньги, на которые должны строиться детские сады, школы и так далее?" – сказал Резников.

В тренде
Кровавая рыбалка в Житомирской области: что известно о бойне в Новоселице (фото)

Напомним, ранее бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев рассказывал, сколько стоит россиянам война против Украины. Например, на содержание оккупированного Крыма Россия ежегодно тратит около 2,5-3 млрд долларов. Он подсчитал, какие траты приходятся в расчете на каждого гражданина РФ.

Читайте также на сайте "Сегодня" интервью с Алексеем Резниковым: Россия скрывает реальную картину с пандемией на оккупированных территориях".

Алексей Резников Видео: Сегодня

Реклама

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Донбасс Алексей Резников

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 22 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 22 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 22 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 22 мая и все подробности из регионовУкраина
День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день
День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот деньFun
Рада приняла решение о пенсионном возрасте для женщин
Рада приняла решение о пенсионном возрасте для женщинЭкономика
Пресс-конференция Владимира Зеленского: полное видео
Пресс-конференция Владимира Зеленского: полное видеоПолитика
В Украине продлили карантин и разрешили общественный транспорт
В Украине продлили карантин и разрешили общественный транспортУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...