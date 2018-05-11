Результаты встречи в Ахене: почему на переговоры Нормандской "тройки" не пригласили Путина

После длительной паузы переговоры в Нормандском формате на самом высоком уровне возобновились. В четверг 10 мая в немецком Ахене накануне своих двусторонних переговоров с Владимиром Путиным в России Эммануэль Макрон и Ангела Меркель сверили часы с Петром Порошенко. Их встречу можно смело назвать генеральной репетицией переговоров "четверки", которые могут пройти уже в июне. Ведь выходить на такой уровень нужно с четко подготовленным пакетом предложений, которые смогут привести к конкретным решениям. Пока же, судя по замороженному переговорному треку Волкер-Сурков, Москва не готова садиться за стол переговоров, не говоря уже об уступках по Донбассу и Крыму. К тому же, не добавляет оптимизма выход США из ядерной сделки с Ираном. В Кремле этому явно не обрадовались. Поэтому решение украинского вопроса, в первую очередь по миротворцам на Донбассе, может снова отойти на второй план, если не в тупик.

"Путину не место в Ахене"

Встречу Нормандской "тройки" в немецком Ахене канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала еще 10 апреля после переговоров с Петром Порошенко в Берлине. Ее приурочили к вручению президенту Франции Эммануэлю Макрону премии Карла Великого "за приверженность идее европейского единства и решительную борьбу против всех форм национализма и изоляционизма, направленную на преодоление европейского кризиса".

Лидеры Германии, Франции и Украины встретились в городской ратуше около полудня до начала церемонии вручения. Правда, называть это именно Нормандскими переговорами они отказались. Ведь Нормандский формат – это переговорный трек лидеров Германии, Франции Украины и России. В последний раз в полном составе "четверка" встречалась 19 октября 2016 года в Берлине (когда президентом Франции был еще Франсуа Олланд), договорившись разработать Дорожную карту имплементации Минских договоренностей, которой нет и по сей день. Правда, уже после избрания Эммануэля Макрона в конце прошлого июля "четверка" созвонилась по телефону. Правда, это была скорее ознакомительная, нежели решающая беседа.

К тому же, судя по фотографиям, которые в своем Twitter опубликовал посол Украины в Германии Андрей Мельник, в четверг в Ахене был скорее рабочий ланч в теплой дружественной атмосфере. Без Владимира Путина.

Фото: Mykola Lazarenko

"Почему Путина нет в Ахене? Думаю, что причин может быть две. Первая: ему просто там не место. Фон встречи "ахенской тройки" – награждение Макрона премией Карла Великого за особый вклад в единение европейцев. Было бы странно, если бы в таком мероприятии участвовал и Путин. Второе: Берлин и Париж могли решить, что встреча вчетвером не принесет никакого результата. Стоит сначала обсудить все вопросы с украинским лидером, а потом отдельно с Путиным. В конце концов, тогда можно попробовать выйти и на результат. Как известно, вскоре ожидаются визиты Макрона в Москву и Петербург (23 мая – Авт.), а Меркель – в Сочи (18 мая – Авт.)", – сказал сайту "Сегодня" замдиректора Центра "Новая Европа" Сергей Солодкий.

Розпочав зустріч з Президентом Франції @EmmanuelMacron та Федеральним Канцлером Німеччини Ангелою Меркель pic.twitter.com/dMZc9hdj9o — Петро Порошенко (@poroshenko) 10 мая 2018 г.

Встреча "тройки" за закрытыми дверями длилась чуть больше часа. Первой о результатах рассказала Ангела Меркель, выступая на официальной церемонии вручения премии Карла Великого. По ее словам, прошедшие трехсторонние переговоры были "хорошими", но для решения международных конфликтов нужно много времени. "Мы не достигли в Нормандском формате тех успехов, которых хотели, но мы и далее будем прилагать усилия для сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины", – заявила канцлер Германии.

Чуть позже на брифинг к украинским журналистам вышел и Петр Порошенко. Он подчеркнул, что это была первая встреча в трехстороннем формате после выборов в Германии и России.

"У нас была амбициозная повестка дня, обсудили продолжение санкций, серьезную обеспокоенность эскалацией напряженности боевых действий со стороны РФ против Украины. Мы тщательно обсудили наши возможные шаги, Дорожную карту имплементации Минских договоренностей обязательно с использованием элемента миротворцев. Практика показывает, что безопасностный элемент Минских договоренностей невозможно выполнить без полноценной миротворческой миссии на оккупированном украинском Донбассе. Россияне должны поддержать проект резолюции (ООН по миротворцам – Авт.), где была бы четко имплементирована Дорожная карта с учетом Минских договоренностей, и с учетом миротворцев. И это должно быть включено в решение Совбеза ООН", – заявил Петр Порошенко на брифинге после переговоров.

Некоторые европейские СМИ назвали прошедшие в Ахене трехсторонние переговоры "Нормандия минус Россия". Одни говорили, что для Макрона и Меркель это хорошая возможность еще раз напомнить Киеву о реформах. Хотя, по словам Петра Порошенко, тему создания Антикоррупционного суда (что является одним из главных условий в переговорах с МВФ и ЕС о финансовой помощи) лидеры не обсуждали.

А вот тему "Северного потока-2", строительство которого в Германии стартовало 3 мая, украинская делегация, в составе которой был и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, очень даже поднимала. Но, судя по всему, от чисто политического газового проекта с Россией ни Берлин, ни Париж (чьи компании также участвуют в строительстве) отказываться не собираются. Более того, по информации немецкой прессы, 13 мая с двухдневным визитом в Киев приезжает министр экономики Германии Питер Альтмайер, "который намерен продавливать тему строительства обходной трубы".

Когда Сурков выйдет на связь?

Также украинский президент не исключил, что в ближайшее время могут состояться полноценные переговоры в Нормандском формате, предположительно в Париже. То есть, переговоры Нормандской четверки при участии Владимира Путина. Хотя, по словам источников сайта "Сегодня" в украинских дипкругах, местом встречи также могут стать Берлин и Нормандия. Правда, как заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, об этом с российской стороной никто не говорил. "Действительно, по различным причинам в Нормандском процессе возникла уже достаточно большая пауза. Поэтому будем ждать каких-то конкретных инициатив", – заявил Песков.

Видимо в Москве намекают, что ждут от американцев предложений по миротворцам, о чем в середине апреля заявил придворный российский политолог Алексей Чеснаков – "говорящая голова" помощника президента РФ Владислава Суркова. И не важно, что это русские обещали предоставить свои предложения к резолюции по миротворцам авторства Франции, Германии, США и Украины сразу после дубайской встречи Суркова со спецпредставителем Госдепа Куртом Волкером. Для России главное вовремя обвинить другую сторону, в данном случае – Штаты.

Кстати в понедельник 14 мая Курт Волкер приедет в Украину: в Киеве он проведет переговоры с президентом, дипломатами и депутатами, после чего отправится на линию фронта. Зачастую спецпредставитель Госдепа приезжает в Киев накануне очередных переговоров с Сурковым. Один из украинских дипломатов намекнул сайту "Сегодня", что возобновление переговорного трека Волкер-Сурков активно прорабатывается американской стороной, но в Москве пока отмалчиваются.

"О таких встречах было известно заранее. Волкер пытался быть максимально открытым в вопросах переговоров, чтобы, наверное, у украинцев не возникало никаких подозрений относительно кулуарных договоренностей. Поэтому, очевидно, появились определенные трудности в диалоге с россиянами – известно, что последними переговорами (в январе с Сурковым в Дубае – Авт.) Волкер был крайне разочарован", – говорит Сергей Солодкий.

Как бы там ни было, сдвинуть процесс с мертвой точки Макрон и Меркель попытаются во время переговоров с Путиным: канцлер Германии встретится с российским президентом 18 мая в Сочи, президент Франции – 23 мая в Санкт-Петербурге. Если лед в Кремле тронется, в конце мая – начале июня могут пройти переговоры Волкера и Суркова, а до конца июня – встреча Нормандской четверки.

"Главное, чтобы Сурков на будущей встрече предоставил Волкеру предложения России по миротворцам. Пока, как мы уже слышали, в Москве под миротворцами понимают охранников ОБСЕ. Если Путин будет готов обсуждать нормальную миротворческую миссию с надежным мандатом, лидеры "четверки" выйдут на переговоры с черновым вариантом резолюции ООН по миротворцам", – сказал сайту "Сегодня" один из украинских дипломатов, принимающих участие в переговорах.

По словам российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, Москва готова встретиться в Нормандском формате на уровне глав МИД, но при одном важном условии – выполнении Киевом политической части Минских договоренностей.

"Мы (Россия – Авт.) сказали, что министры, если они встретятся, обязаны, как минимум, завершить то, что было поручено тремя президентами и канцлером еще полтора года назад в Берлине, а именно – добиться согласия на разведение сил и средств в Станице Луганской. Кроме того, необходимо зафиксировать на бумаге так называемую "формулу Штайнмайера" о наделении Донбасса особым статусом, о вступлении закона об особом статусе в силу в контексте проведения выборов. Это, как минимум, без которого, наверное, министры не могут отчитаться перед лидерами о том, что они выполняют свои функции добросовестно", – заявил Сергей Лавров.

Это старая песня Кремля, в которой нет ничего нового. Но, судя по всему, и Вашингтон в лице Курта Волкера с одной стороны, и Берлин и Париж в лице Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона с другой всерьез считают, что до конца финала ЧМ по футболу в России Владимир Путин может пойти на уступки. Это то самое окно возможностей, о котором в самом начале своей "каденции" говорил Курт Волкер. Но спустя четыре года войны России в Украине в европейских столицах (США сейчас, по правде говоря, не до войны в Украине – они по уши в противостоянии с Ираном и налаживании отношений с Северной Кореей) так и не поняли, что уступки Путина не зависят от Чемпионатов и Олимпиад. А пока кое-кто в Европе строит вместе с русскими "Северные потоки", Владимир Путин и его окружение будет продолжать думать, что ЕС у них под колпаком, санкции вскоре отменят, а на уступки по Донбассу, не говоря уже о возвращении Крыма, можно не идти.