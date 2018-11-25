РФ направила к Керченскому проливу штурмовики Су-25, украинские катера готовы к высадке десанта

Среди боевых самолетов РФ, направленных на патрулирование территории в районе Керченского моста, где в настоящее время три украинских суда ожидают прохода, были замечены штурмовики Су-25.

Ранее сообщалось о двух ударных вертолетах ВС РФ Ка-52.

Также стало известно, что командующий Военно-морских сил ВСУ Игорь Воронченко, заявил, что оценивает ситуацию как "сложную и напряженную", но заверил: украинские бронированные катера находятся в полной боевой готовности, передает "Радіо Свобода".

Комментируя ситуацию, в которой оказались наши корабли на входе в Азовское море, Воронченко подчеркнул, что в настоящее время трудно спрогнозировать, сколько времени им придется ждать возможности пересечь пролив. В то же время он опроверг заявления России о том, что в проливе якобы село на мель судно.

"Они действуют так, как действовали в 2014 году в бухте Донузлав в Крыму, когда топили свои российские корабли, и наши корабли не могли пройти. По состоянию на сейчас ни с правой, ни с левой стороны мы пройти не можем", – уточнил адмирал.

По его данным, сейчас в районе Керченского моста находятся восемь кораблей России – два судна Черноморского флота и шесть катеров пограничной службы ФСБ.

Как известно, в Азовском море российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир. Инцидент произошел сегодня, когда корабли Военно-Морских Сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

В целях обеспечения безопасности судоходства Украина заранее проинформировала российскую сторону об осуществлении перехода. Кроме того, украинские корабли осуществляли переход в соответствии с нормами международного права.