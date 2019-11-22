РФ не ограничивается войной на Донбассе: в Минобороны указали на важный момент

В гибридной войне против Украины агрессор применяет не только солдат и танки

/ Фото: Минобороны РФ

Войска России – не главная угроза для Украины. Агрессор в большей степени использует информационное пространство – основные агрессивные действия ведутся в интернете и через СМИ. Поэтому Украине нужно серьезно усилить информационную безопасность. Об этом рассказала в интервью Радио Свобода заместитель министра обороны Алина Фролова, текст которого опубликован на сайте Минобороны.

"Теперь война ведется в информационном пространстве. Военная доктрина России, так называемая доктрина Герасимова, четко указывает, что 3/4 – это информационный компонет или экономическое влияние, и только 1/4 – это применение физической силы. Наш враг воспринимает информационное поле, как поле битвы. Поэтому, если мы говорим об обороне государства, то мы должны иметь возможность защитить страну в информационном пространстве и противодействовать информационным воздействиям", – сказала она.

Фролова отметила, что теперь физическое применение силы идет вместе с информационной составляющей, которая усиливает военную составляющую агрессии.

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"Например, если раньше большинство людей могли никогда не узнать о каком-то террористическом акте, произошедшим далеко, то теперь об этом знают все и реагируют на это. Это вносит диссонанс в жизнь людей. А это значит, что сейчас гибель одного человека может повлиять на весь мир, если она подана информационно очень сильно. Поэтому, те, кто хочет дестабилизировать ситуацию в мире, это используют. Мы уже видели, что перед тем, как оккупировать Крым и часть Донбасса, Россия сначала информационно "захватила" эти территории. Мы теперь четко понимаем, что тогда людей готовили к вторжению, а сейчас – доступ к информации на оккупированные территории тщательно блокируется", – сказала замминистра.

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Фролова говорит, что Министерство обороны и другие ведомства должны быть способны защитить Украину информационно – сформировать систему, которая будет стимулировать людей критически мыслить, то есть быть способным защищать себя от информационных воздействий.

"Мы пропишем, что такое гибридная защита и противодействие гибридным угрозам. Распределим между нашими государственными органами, кто и за какое направление отвечает и будем это делать. Для нас важна и защита населения, и защита Вооруженных сил, ведь давление осуществляется в том числе и на военнослужащих. Есть много экспериментов, которые показывают, что даже очень дешевыми средствами можно осуществить мощное информационное влияние. Например, такой эксперимент был проведен в центре Centre of Excellence НАТО в Риге, когда почти вся часть во время учений вышла из зоны назначения из-за информационного воздействия", – подчеркнула чиновница Минобороны.

Как сообщали новости "Сегодня", директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак отмечал, что российская агрессия против Украины ставит нашу страну перед новыми вызовами. Он считает, что Украине нужно изменить подход к войне и назвал три главных направления.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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