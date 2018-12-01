Москва не дает Киеву официальную информацию о пленных моряках

Россия должна быть наказана за свою агрессию, говорит Климкин

Украина не может получить от России официальные сведения о захваченных в Керченском проливе в плен украинских военных моряках. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы не можем получить никаких официальных сведений о наших ребятах. И получаем информацию из многих источников... Сейчас наши усилия сосредоточены на том, чтобы создать волну международного давления на Россию, чтобы освободить наших ребят и корабли", – сказал министр на совместной пресс-конференции с польским коллегой Яцеком Чапутовичем.

Глава украинского МИД также подчеркнул, что РФ не должна избежать наказания за акты агрессии.

"С польскими партнерами мы говорим о дополнительных возможностях использования других форматов и каналов давления на Россию", – резюмировал министр.

Климкин отметил, что во время первых встреч мировых лидеров с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 были озвучены требования по освобождению моряков и судов, а также разблокированию свободного судоходства через Керченский пролив.

"Насколько я понимаю, то до сих пор неизвестно, будет ли заявление G20 (совместное заявление стран-участниц G20 по агрессии РФ в Керченском проливе, – Ред.) согласовано. Поскольку Россия является членом G20 и принимает в этом процессе участие, то было бы очень хорошо, если бы она себя высекла и это сделала, но мы на это не надеемся", – отметил Климкин.

Напомним, 25 ноября Россия напала на украинские военные корабли около Керченского пролива. Суда Береговой охраны Погранслубы ФСБ устроили таран нашего буксира, а после этого был открыт огонь на поражение. В результате ранения получили шестеро украинцев. Были захвачены в плен 24 моряка ВМС Украины.

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