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"РФ непригодна для свободных людей": россиянин попросил убежища в Украине

28 июля, 17:36

Мужчина боится репрессий со стороны российских властей

Политические беженцы в последние дни едут в Украину не только из Беларуси, но и из России. В Сумской области, недалеко от пункта пропуска "Юнаковка", 45-летний гражданин России незаконно перешел украинскую границу и попросил у пограничников признать его беженцем.

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Как сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины, мужчина рассказал, что в России его преследуют за политические и религиозные взгляды, а потому он не мог больше оставаться в стране.

"Я вижу в стране Украина свободу – свободу мысли, свободу вероисповедания. Люди здесь чувствуют себя в свободной стране, а не так, как в России. Так как Россия уже непригодна для свободных людей", – говорит мужчина на видео, опубликованном пограничниками.

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Напомним, российская певица Zivert, которая ранее выступала в аннексированном Крыму, недавно сообщила поклонникам, что не приедет в Украину с концертами. Артистка планировала посетить Киев и Одессу.

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Россия пограничники беженец россиянин политическое убежище сумская область

Источник: Сегодня

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