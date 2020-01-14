"Ринат Ахметов – Детям!": 19 лет счастья и новогодних чудес

/ Фото: fdu.org.ua

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В декабре исполнилось 19 лет всеукраинской акции "Ринат Ахметов – Детям!". Ее участниками в 2019 году стали 90 000 ребят, а за последние пять лет – 700 000 мальчишек и девчонок.

Одним из главных событий акции стала "Академия супергероев" в Мариуполе. Дети с головой окунулись в атмосферу праздника, где каждый мог найти развлечение по душе. А главное, раскрыли секрет суперсилы – умение дружить, любить, мечтать и поддерживать друг друга. Для трехлетнего Савелия это событие стало исключительным. Хотя малыш впервые оказался на таком крупном мероприятии, он не растерялся. И даже оказался в числе самых заметных гостей. Сопровождали Савву две Принцессы и Волк, самая эффектная свита вечера. Все они – воспитанники Детского дома семейного типа (ДДСТ) Борблик.

Мама-воспитатель Елена Анатольевна рассказала, что Юра, Маша и София ее приемные дети, а Савелий – приемный внук.

"С самого начала Фонд нам помогал, поддерживал, поздравлял с праздниками. Сегодняшнее мероприятие тоже очень нам понравилось. Мы долго его не забудем!" – улыбаясь, сказала Елена Анатольевна.

2018 году у акции появилось особенное продолжение – проект "Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперсила". Это мотивационные встречи воспитанников интернатных учреждений Донецкой области с амбассадорами Фонда – известными актерами и телеведущими. От имени Рината Ахметова с декабря 2018 года 9 амбассадоров провели 34 мотивационные встречи в 14 интернатных учреждениях Донецкой области, на которых побывали более 800 ребят. Кроме того, в рамках акции подарки и поздравления от Рината Ахметова получили ребята из 24 интернатов области.

На первых встречах амбассадоры помогали детям раскрыть в себе талант или способности, ставить и достигать цель. В конце 2019-го ребят ждал следующий этап – найти свое призвание, свою суперпрофессию. Воспитанники 5 интернатных учреждений области под руководством профессионалов своего дела получали прикладные навыки баристы, фотографа, медика, парикмахера-стилиста и видеоблогера.

Для 17-летнего Стаса Иванчикова из Славянской школы-интерната № 23 самая желанная станция – медицинская:

"Пару лет назад я подумал, что хотел бы работать в медицине. Но были серьезные сомнения насчет того, смогу ли. Потом к нам приехал проект "Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперсила", который помог мне поверить в себя. Ну, а после сегодняшнего общения с настоящими врачами я уже на 100% уверен в том, что буду медиком".

Участники мотивационных встреч, рассказавшие о своих мечтах, получили уникальные подарки. Так, девятиклассница Катя Литовка из Алексеево-Дружковки призналась, что намерена посвятить свою жизнь помощи животным. И в декабре 2019 года Ринат Ахметов организовал для нее экскурсию в ветеринарную клинику. Там Катя помогала ветеринарам и научилась проводить ультразвуковое исследование чихуахуа и провела клинический осмотр собаки Симы.

"Сегодня лучший день в моей жизни. Сегодня я поверила в чудеса! Теперь я точно знаю, что буду ветеринаром", – рассказала девочка после экскурсии.

Другие дети получили не менее мотивирующие подарки. Так, Роман Гайворонский из Славянской школы-интерната №23 признался представителям Фонда, что мечтает работать в сфере новых технологий – и ему вручили сертификат на посещение студии 3D-печати. А Виктория Азаренко из Мариупольского интерната № 2 отправилась на мастер-класс в кафе-кондитерскую, потому что мечтает заниматься изготовлением вкусных и красивых тортов.

Поздравления и подарки от Рината Ахметова получили также воспитанники детских домов семейного типа и дети, которым Фонд Рината Ахметова помог справиться с болезнями или "травмами войны". Детский дом семейного типа Зарецких принимал новогодние поздравления Фонда в этом году одними из первых. Сейчас здесь воспитываются 10 ребят, еще трое выросли и покинули ставшие родными стены, начав самостоятельную жизнь.

Дружба большой семьи с Фондом началась в 2012 году. Зарецкие стали не просто друзьями Фонда, но и активными сподвижниками идеи семейных форм воспитания.

Благодаря акции "Ринат Ахметов – Детям!" с 2001 года, кроме личных встреч с ребятами и традиционных новогодних подарков, помощь Рината Ахметова была предоставлена более 50 детским домам семейного типа. Их воспитанники получили новые игрушки, одежду, медикаменты, а также психологическую поддержку и помощь в лечении. Также Ринат Ахметов помог с приобретением домов, улучшением жилищных условий, ремонтом жилья и в решении бытовых проблем детских домов семейного типа. За 19 лет его помощь получили 500 семей.

Кроме того, в рамках акции "Ринат Ахметов – Детям!" украинским благотворителем была оказана материальная помощь больницам и интернатным учреждениям на покупку оборудования, медикаментов и другие жизненно важные цели.

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