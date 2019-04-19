Ринат Ахметов – детям: как сбываются мечты

Благодаря Ринату Ахметову воспитанница детского дома Таня Матросова получила уникальную возможность сделать первый шаг на пути к исполнению своего сокровенного желания – сертификат на профессиональную запись в студии

Фото: fdu.org.ua

В рамках проекта "Твоя суперсила" Фонд Рината Ахметова провел мотивационную лекцию в мариупольском детском доме смешанного типа "Центр опеки". Вместе с амбассадором Фонда – актером Андреем Дебриным и психологом Надеждой Кондратюк ребята определяли, какие качества помогут им во взрослой жизни.

Встреча стала особенной для воспитанницы центра Тани Матросовой. На первой мотивационной встрече в декабре прошлого года она призналась, что мечтает стать певицей. Благодаря Ринату Ахметову она получила уникальную возможность сделать первый шаг на пути к исполнению своего сокровенного желания – сертификат на профессиональную запись в студии.

Фото: fdu.org.ua

"Каждый ребенок талантлив. Главная задача – раскрыть этот талант и развить его. Ринат Ахметов помогает детям из интернатов найти свое призвание в жизни. Сегодня самый известный благотворитель Украины осуществил мечту Тани Матросовой, которая очень любит петь. Таня отправилась в студию звукозаписи, где для нее сделали профессиональную запись песни. Благодаря проекту "Твоя суперсила" это событие станет для девочки началом истории успеха", – сказала Ирина Блажан, директор программ Фонда Рината Ахметова.

Подарок настолько ошеломил Таню, что она на несколько минут буквально лишилась дара речи, но все же собралась и сказала:

"Я даже не знаю, как выразить словами то, что я чувствую. Мы просто репетировали песню, и я даже не догадывалась для чего. И вдруг мне дарят фантастическую возможность – петь в настоящей студии! Меня переполняют эмоции. Спасибо Ринату Ахметову за это".

В студии была записана песня "Веснянка". Таня стала для других ребят примером того, что каждый, кто будет мечтать, обязательно сможет сделать реальный шаг к своей цели.

Фото: fdu.org.ua

Проект "Твоя суперсила" стартовал в декабре 2018 года. Тогда амбассадоры Фонда Рината Ахметова – звезды канала "Украина" провели 14 мотивационных встреч в 9 интернатных учреждениях Донецкой области, на которых побывали более 500 ребят. С помощью проекта мальчики и девочки могут открыть в себе те способности и таланты, которые помогут реализоваться во взрослой жизни.

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