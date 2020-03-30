"Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу": два года помощи

За это время малышам было установлено 169 высокочувствительных слуховых аппаратов

Фонд Рината Ахметова еще с далекого 2007 года стал помогать малышам, у которых обнаружили проблемы со слухом. Регулярные обращения родителей подтвердили актуальность работы в этом направлении. И потому в 2018 году появился отдельный проект "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу". За два года малышам было установлено 169 высокочувствительных слуховых аппаратов.

Одной из участниц проекта стала маленькая Маша Румянцева из Николаева. Этим летом девочке исполнится два годика.

"Когда Машеньке было около года, я и муж стали замечать: дочка не реагирует, когда ее зовут. Врач-сурдолог сказал, что у ребенка есть реакция на звуки. Это подтвердил профессор, к которому мы затем обратились за консультацией. Он посоветовал как можно скорее установить слуховые аппараты", – рассказала мама Каталея Владимировна.

Родители стали в очередь на получение аппарата по государственной программе. Но оказалось, что ждать придется до конца года. Но и тогда удалось бы получить прибор только на одно ушко. На помощь пришел Фонд Рината Ахметова, куда обратились мама и папа девочки.

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"Спасибо большое за то, что откликнулись на нашу беду", – поблагодарила Каталея Владимировна.

Важно отметить, что проект "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу" расширил географию помощи. С января 2020 года ее могут получить мальчики и девочки всей Украины. Ранее современные слуховые аппараты предоставлялись Фондом только детям, живущим в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях. Изменился и возрастной критерий. Теперь претендовать на участие в проекте могут малыши до 7 лет (ранее – до 5 лет). Обратиться за помощью в слухопротезировании могут семьи, которые относятся к следующим категориям:

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многодетные или неполные семьи;

детские дома семейного типа (ДДСТ);

дети-сироты и дети под опекой;

семьи, в которых воспитывается более одного тяжелобольного ребенка;

семьи, состоящие из двух и более инвалидов.

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