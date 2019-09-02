"Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу": как получить помощь по проекту

/ Фото: fdu.org.ua

Пятилетняя Ксюша Завада с мамой и сестрой живет в Харькове. Практически с первых дней жизни дочки Светлана Сергеевна борется за ее здоровье. Органическое поражение центральной нервной системы, задержка темпов психоречевого развития и двусторонняя глухота – далеко не полный список недугов Ксении, девочка инвалид детства.

"Регулярно посещаем курсы реабилитации, где с дочкой занимается дефектолог-сурдолог. Кроме того, сеансы массажа, занятия лечебной физкультурой, бассейн и медикаментозная терапия. В годовалом возрасте у Ксюши появились первые слуховые аппараты, без которых попросту невозможно освоить речевые навыки и научиться говорить", – рассказала Светлана Сергеевна.

Однако срок эксплуатации первых слуховых аппаратов ограничивался тремя годами. Кроме того, для достижения хороших результатов и умения говорить были нужны более современные приборы. Для мамы, которая в одиночку воспитывает двух дочек, это стало неразрешимой проблемой. На призыв о помощи откликнулся Фонд Рината Ахметова, который помогает деткам с нарушениями слуха в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу".

"От всей души благодарю Рината Леонидовича. Надеюсь, что новые аппараты сыграют большую роль в дальнейшем развитии дочки", – сказала Светлана Сергеевна.

"Теперь я слышу": как получить помощь по проекту

В рамках проекта высокочувствительные слуховые аппараты могут получить дети с нововыявленной тугоухостью I–IV степени в возрасте от 0 до 5 лет, проживающие в Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областях из наиболее социально незащищенных семей.

Подробную информацию можно узнать на горячей линии Фонда 0800 509 001.

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