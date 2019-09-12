"Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперсила": помочь ребенку раскрыть свой потенциал

/ Фото: fdu.org.ua

Фонд Рината Ахметова продолжает эстафету мотивационных встреч с воспитанниками интернатов Донецкой области. В рамках проекта "Ринат Ахметов – детям. Твоя суперсила" его амбассадор – актер и шоумен Олег Маслюк посетил Славянскую специальную общеобразовательную школу-интернат № 23.

"Такие встречи – это очень круто. Очень приятно, что я могу что-то рассказать детям, поделиться своим опытом и знаниями. Признаюсь, что поначалу немного переживал. Ведь статус амбассадора – это большая ответственность не только перед ребятами, но и перед самим собой", – рассказал Олег Маслюк.

Он поделился с ребятами своим секретом жизненного успеха: мечты можно реализовать, для этого нужно много работать, преодолевать трудности и не сдаваться. А еще быть позитивным.

Во время встречи ребята прошли несколько серьезных тестов, которые позволят как можно полнее осознать себя как личность и понять свой психологический портрет. А также определить, к какой сфере деятельности склонен подросток. По словам психолога Фонда Эллен Смоляк, в каждом ребенке заложен огромный потенциал. Возможно, это и есть та суперсила, которую можно помочь раскрыть.

"События такого рода очень важны для наших детей. Да, мы много говорим с ними о профориентации. Но встречи с известными людьми их еще больше мотивируют стремиться к новым знаниям. Поэтому мы рады участвовать в проекте Фонда Рината Ахметова", – отметила Янина Сиробаба, педагог-организатор.

Тесты, которые хоть и проводились в игровой форме, заставили ребят серьезно задуматься о своем будущем. Впрочем, это только добавило положительных впечатлений от встречи.

"Сегодня я узнал много интересного о самых разных профессиях. Думаю, что это поможет определиться с окончательным выбором специальности и позволит добиться ощутимых результатов в жизни. Мы все благодарны Ринату Ахметову за такие встречи", – сказал ученик выпускного класса Даниил Шиканян.

"Встреча дала возможность понять, что нельзя сидеть сложа руки. Своей цели добивается тот, кто для этого прилагает много усилий и труда. Я уже знаю, кем хочу стать – переводчиком китайского языка. И сегодняшняя встреча подтвердила правильность этого выбора", – добавила Наталья, еще одна участница встречи.

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В свою очередь Оксана Ищук, менеджер проектов и программ Фонда, отметила, что для Рината Ахметова личное участие в судьбе каждого ребенка очень значимо. 18 лет назад он впервые посетил один из детских домов и с тех пор помогает многим интернатным учреждениям, поддерживает и радует ребят, дарит веру в чудо и собственные силы.

"Мотивационные встречи – продолжение традиций добра и личного участия в жизни детей. Амбассадоры Фонда своим примером показывают будущим выпускникам интернатов, что главный вызов в жизни – вызов себе самому. Кроме того, важность таких мотивационных встреч заключается в том, что они дают ребятам из интернатных учреждений прикладные знания, которые на практике помогут им во взрослой жизни и которые им попросту негде больше получить", – подчеркнула Оксана Ищук.

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