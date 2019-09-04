"Ринат Ахметов – Детям. Здоровое сердце": как получить помощь по проекту

Одним из участников проекта стал 11-летний Даниил Лепихов из Мариуполя

/ Фото: fdu.org.ua

Фонд Рината Ахметова помогает детям навсегда забыть о страшном диагнозе – пороке сердца. В рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Здоровое сердце" проведено 106 операций по установке специального импланта-окклюдера.

Одним из участников проекта стал 11-летний Даниил Лепихов из Мариуполя.

"Сыну было два года, когда врачи впервые услышали шумы у него в сердце, однако никаких патологий тогда не обнаружили. Два года спустя кардиолог обнаружила хорды и решила, что шумы возникают из-за этого. Тогда Даню поставили на учет, а затем он проходил ежегодные проверки. При этом ребенок последние несколько лет занимался танцами, но частую одышку мы списывали на излишний вес", – рассказала мама Елена.

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В этом году, когда Даниилу исполнилось 11 лет, очередное УЗИ показало открытый артериальный проток, то есть порок сердца. Приехавшие в Мариуполь из Института сердечнососудистой хирургии им. Амосова врачи подтвердили диагноз и рекомендовали провести операцию. Наиболее оптимальным вариантом была установка окклюдера, но стоимость импланта была для семьи неподъемной. На помощь пришел Фонд Рината Ахметова, и 24 июля сердце Дани стало здоровым.

"Большое спасибо за помощь, за то, что наш ребенок выздоровел", – сказали родители мальчика.

Как получить помощь по проекту

"Ринат Ахметов – Детям. Здоровое сердце" – это помощь в проведении операций по установке окклюдера детям от 0 до 18 лет с врожденным пороком сердца с регистрацией в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях из малообеспеченных и социально незащищенных семей.

Подробную информацию можно узнать на горячей линии Фонда 0800 509 001.

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