Ринат Ахметов: "Фонсека – в "Шахтере", и я очень рад этому!"

Президент футбольного клуба "Шахтер" Ринат Ахметов объявил о подписании нового контракта с главным тренером "горняков", Паулу Фонсекой:

"Паулу Фонсека – в "Шахтере", и я очень рад этому! Мы подписали новый контракт на два года", – говорит президент клуба.

"Вы помните, как два года назад мы пригласили Паулу в "Шахтер", и все кричали: "Что будет, что теперь с "Шахтером"? Теперь всё плохо будет с "Шахтером". Все плохо, будут проблемы. Мы не знаем, чего ждать". А что мы видим? Два чемпионства, два кубка, один Суперкубок и блестящая игра в лиге Чемпионов. Это говорит о том, что "Шахтер" два года назад принял правильное решение, пригласив Паулу и его помощников в команду", – напомнил Ринат Леонидович.

"Сейчас мы подписали новый контракт, и я убежден, что впереди нас будут ждать новые успехи. Паулу – профессионал. Это амбициозный человек. Трудолюбивый человек. И у него хорошие идеи. Он знает, что делать", – подчеркнул Ринат Ахметов.

Напомним, еще в марте 2018-го Фонсека заявил: "Останусь ли я в "Шахтере"? Ближайшее будущее все покажет". При этом португальский тренер признался, что ему очень нравится быть в "Шахтере".

Также напомним, что 13 мая, в матче 31 тура чемпионата Украины, "Шахтер" обыграл "Верес" и стал досрочно чемпионом Украины. После матча Фонсека заявил, что "в чемпионате выиграла более искренняя команда", прокомментировал матч, рассказал об околофутбольных скандалах и своем будущем.