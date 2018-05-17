Ринат Ахметов: "Фонсека – в "Шахтере", и я очень рад этому!"

Сегодня, 22:51

Впереди нас будут ждать новые успехи, говорит президент клуба.

 

Ринат Ахметов
Ринат Ахметов

Президент футбольного клуба "Шахтер" Ринат Ахметов объявил о подписании нового контракта с главным тренером "горняков", Паулу Фонсекой:

"Паулу Фонсека – в "Шахтере", и я очень рад этому! Мы подписали новый контракт на два года", – говорит президент клуба.   

"Вы помните, как два года назад мы пригласили Паулу в "Шахтер", и все кричали: "Что будет, что теперь с "Шахтером"? Теперь всё плохо будет с "Шахтером". Все плохо, будут проблемы. Мы не знаем, чего ждать". А что мы видим? Два чемпионства, два кубка, один Суперкубок и блестящая игра в лиге Чемпионов. Это говорит о том, что "Шахтер" два года назад принял правильное решение, пригласив Паулу и его помощников в команду", – напомнил Ринат Леонидович. 

"Сейчас мы подписали новый контракт, и я убежден, что впереди нас будут ждать новые успехи.  Паулу – профессионал. Это амбициозный человек. Трудолюбивый человек. И у него хорошие идеи. Он знает, что делать", – подчеркнул Ринат Ахметов.

Напомним, еще в марте 2018-го Фонсека заявил: "Останусь ли я в "Шахтере"? Ближайшее будущее все покажет". При этом португальский тренер признался, что ему очень нравится быть в "Шахтере".

Также напомним, что 13 мая, в матче 31 тура чемпионата Украины, "Шахтер" обыграл "Верес" и стал досрочно чемпионом Украины. После матча Фонсека заявил, что "в чемпионате выиграла более искренняя команда", прокомментировал матч, рассказал об околофутбольных скандалах и своем будущем.

Ахметов, контракт, Шахтер Донецк, Паулу Фонсека

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