Ринат Ахметов: Каждый должен подумать, чем он может помочь Украине и украинцам

Бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским вместе с другими представителями бизнеса борьбу с коронавирусом и последствиями эпидемии.

"Действительно, сегодня я присутствовал на встрече представителей украинского бизнеса с президентом Украины. Встреча была посвящена борьбе нашей страны с коронавирусом и с последствиями пандемии. Коронавирус – это беда, с которой современный мир столкнулся в таком масштабе, наверное, впервые. Я абсолютно уверен, что в этой ситуации каждый должен подумать, чем конкретно он может помочь Украине и украинцам", – сказал Ринат Ахметов.

Фонд Рината Ахметова первым включился в оказание помощи.

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"И мы не будем стоять в стороне и дальше – мы помогали, помогаем и будем помогать. Фонд уже закупил необходимое оборудование и средства индивидуальной защиты для врачей. Мы работаем в полной координации с Министерством здравоохранения Украины, и продолжим помогать, пока это будет необходимо", – подчеркнул Ахметов.

По его словам, "не останется в стороне и бизнес SCM".

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"Все наши предприятия принимают на себя ответственность за жизнь и здоровье наших сотрудников и жителей городов, где мы работаем. В сотрудничестве с Минздравом мы сделаем все, чтобы не допустить эпидемии коронавируса в городах нашего присутствия и во всей стране", – заявил бизнесмен.

"Только объединив наши усилия перед лицом опасности, мы сможем сделать так, чтобы Украина справилась со всеми вызовами, которые перед ней стоят", – подытожил он.

Напомним, что в целом ряде крупных украинских городов местные власти ввели серьезные ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Среди них: Запорожье, Львов, Одесса, Сумы, Ровно, Ивано-Франковск и Тернополь.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил объявить режим чрезвычайной ситуации в двух областях, где подтвердились случаи коронавируса – Житомирской и Черновицкой.

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