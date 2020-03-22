Ринат Ахметов направляет 300 миллионов гривень на борьбу с коронавирусом

Объединив все ресурсы: Фонда, футбольного клуба "Шахтер", компаний ДТЭК и Метинвест и других активов SCM для помощи Украине, по личному решению учредителя, Фонд Рината Ахметова закупил для всей страны еще 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. В кратчайшие сроки они будут переданы в Стабилизационный фонд, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским.

Помощь Рината Ахметова – существенная поддержка государства в борьбе с эпидемией.

Важнейшее оборудование сегодня уже закуплено и передано Минздраву. В частности – высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких шведского производства.

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Компания SCM принимает все меры для сохранения здоровья сотрудников.

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Также на призыв Владимира Зеленского SCM стали партнерами региональных штабов при губернаторах в четырех областях Украины, где работают предприятия: в Донецкой, Луганской, Львовской и Ивано-Франковской, а также в городах Днепропетровской, Запорожской и других областей.

Напомним, Фонд Рината Ахметова 28 февраля, еще до того, как ВОЗ объявил пандемию, передал украинским медикам оборудование, необходимое для эффективного лечения больных с тяжелыми последствиями коронавируса: мобильный аппарат искусственной вентиляции легких и концентратор кислорода для него.

Когда стало известно, что Донецкая область оказалась единственной в стране без оборудования для выявления коронавируса, Учредитель Фонда лично принял решение помочь региону. В ближайшее время в Мариуполь будет доставлен анализатор проб Convergys® PCRtist в комплекте с тест-картриджами для него. Эта уникальная лаборатория очень поможет эффективно выявлять опасное заболевание.

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