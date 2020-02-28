Ринат Ахметов помог с операцией на сердце двухлетнему Захару Сивову

У мальчика был обнаружен порок сердца

Рождению Захарчика радовалась вся семья. Он появился на свет вовремя и без осложнений. Но уже через несколько дней врачи ошеломили семью известием: у ребенка – тяжелый диагноз, порока сердца. Два года Карина Сивова пыталась спасти сына.

Карина рассказывает, что почти сразу узнала, что сын родился с несколькими диагнозами.

"Западала грудная клетка и дыхание сбивалось", – говорит мама Захара Карина Сивова.

С тех пор, как врачи сообщили, что у ребенка больное сердце, отсчет времени в семье Сивова начался свой: тревожный и сложный. Мальчик рос слишком слабым. В свои два года весит всего 10 килограммов.

"Слабый иммунитет, мы по больницам за эти два года раз пять точно лежали", – говорит Карина Сивова.

Малышу нужно было срочное хирургическое вмешательство.

"Готовились к операции на открытом сердце", – вспоминает Карина Сивова.

Морально Карина не была готова к такому испытанию, но состояние сына заставляло искать спасения.

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"Когда он бегает, активничает, порок дает о себе знать. Начинал кашлять, уставал сильно", – объясняет мама Захара.

Денег на операцию в семье не было.

"Карина – мать-одиночка, получает копейки. Мы спрашивали, чтобы одолжить у знакомых. Никто ничего", – говорит бабушка Захара Галина Сивова.

Маме мальчика отказали в фондах и клиниках, к которым она обращалась.

"Если бы мы продали квартиру и жили на улице, у нас все равно не хватило бы денег", – говорит Карина Сивова.

Во время очередной консультации врачи посоветовали женщине обратиться в Фонд Рината Ахметова.

"Девушка сказала, какие документы выслать, и где-то через неделю позвонил наш куратор" – рассказывает Карина.

На предыдущих обследованиях врачи предполагали, что, возможно, в больном сердце Захара придется закрывать даже два порока.

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"К счастью, подтвердился лишь один из них. Баталов проток оказался средних размеров, мы его закрыли с помощью большой спирали", – рассказывает эндоваскулярный кардиохирург института имени Амосова Игорь Диткивский.

Уже через несколько часов после операции семья вздохнула с облегчением. А кардиохирург обнадеживает.

"Теперь ребенок абсолютно здоров. Может заниматься спортом и не иметь никаких ограничений в жизни", – говорит хирург Игорь Диткивский.

"Спасибо огромное Ринату Леонидовичу! Ваша помощь – это неоценимый вклад в развитие и жизнь моего ребенка", – говорит мама Захара Карина Сивова.

Благодаря помощи Фонда Рината Ахметова с 2013 года детям провели уже 119 операций.

"Ринат Ахметов – это настолько человечный человек, с огромным добрым сердцем. Сколько он помогает людям – и пенсионерам, и детям!" – говорит бабушка Захара Галина Сивова.

Некоторое время кардиологи будут наблюдать за состоянием здоровья мальчика. Говорят: основная проблема уже решена.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как Фонд Рината Ахметова помогает Ире Рак из Донецкой области. Девочка вместе с мамой пережила жуткие обстрелы. Но потом маму забрала страшная болезнь.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

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