Ринат Ахметов предоставляет самую масштабную помощь в борьбе с коронавирусом в Украине. Это триста миллионов гривень на закупку медицинского оборудования и спецодежды для врачей. На минувшей неделе состоялась передача крупной партии экспресс-тестов, приобретенных Фондом Рината Ахметова, в региональные больницы Украины. В общем, во время эпидемии медики получат триста тысяч таких тестов. Это поможет им быстрее выявить больных COVID-19 и быстрее преодолеть эпидемию.

В Мариупольской больнице № 9 специальную кислородную систему оперативно провели для спасения людей с COVID-19. Она упрощена, но не менее эффективна – позволяет выиграть время в поддержании жизнедеятельности больного.

"Больные с пневмониями как правило нуждаются в инсуффляции кислородом (процесс оказания помощи путем вдувания газовой смеси в легкие больного – Ред.). Мы можем обеспечить кислородом большее количество пациентов. Мощность палаты интенсивной терапии возросла сразу в четыре раза", – говорит Ольга Тимошенко, заведующая отделением анестезиологии Мариупольской больницы № 9.

Палаты на шестнадцать тяжелобольных расположены в переоборудованном операционном блоке, который не был рассчитан на такое количество пациентов. Сейчас в этой больнице нет больных коронавирусом. Но медики наготове каждую минуту и ​​не скрывают – доступ кислорода – одна из сверхважных задач сегодня.

"Благодаря нашим градообразующим предприятиям – Холдинга Метинвест – очень оперативно провели кислородную систему для того, чтоб мы могли обеспечить всех пациентов, нуждающихся в кислороде", – отмечает заведующая.

Но сюда попадут только те пациенты, которым нужны реанимационные мероприятия. Для других есть еще сто шестьдесят коек. К счастью, Петр Попов сегодня ночевать будет не здесь, ведь анализ на коронавирус у него – отрицательный. Мужчину в больницу привезла скорая. Диагноз – пневмония. Петр Попов – в группе риска. Ему семьдесят лет и он болен диабетом.

"Взяли тест и через 15 минут сказали мне результат. Оказалось, отрицательный", – делится пациент.

Экспресс-тестов сегодня в Донецкой области хватает. Пятьдесят тысяч обеспечил Фонд Рината Ахметова. На минувшей неделе только в девятую больницу привезли полторы тысячи тестов.

"Бесплатно все сделали. Фонд Рината Ахметова. Больше и добавить нечего. Он всех спасает, кормит стариков. Ринат Ахметов, только все доброе о нем можно сказать", – делится пациент Попов.

"Мы очень благодарны Фонду Рината Леонидовича Ахметова за это и уже начали их использовать. Мы вчера использовали 18 тестов. К частью для нас, они оказались отрицательными. Сегодня ночью поступило три больных, мы исследовали, тоже отрицательные. Это для нас очень большая помощь. И мы очень благодарны Фонду. Это очень большое дело. За что мы – все медики – очень благодарны", – говорит Александр Железняк, и.о. директора Мариупольской городской больницы № 9.

Всего в город доставили пятнадцать тысяч тестов. Их передача состоялась на базе центра первичной медико-санитарной помощи № 1. Отсюда их распределили по государственным больницам Мариуполя, а также близлежащих городов и районов.

"Фонд Рината Ахметова на протяжении всего этого периода времени оказывает ту важную поддержку сегодня городу Мариуполю в борьбе с пандемией. Я хочу отметить личное участие Рината Леонидовича в постоянной поддержке и помощи городу Мариуполю. Я хочу заверить, что такими совместными усилиями мы точно преодолеем то, что называется сегодня пандемией", – отметил Вадим Бойченко, мариупольский городской голова.

А это уже Львов. Город активно принимает больных COVID-19. Двадцать семь из них находятся в легочном центре. Зараженные сейчас – в пульмонологии. Резервное хирургическое отделение пока пустое. Кислородные системы здесь идентичны мариупольским.

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"Это разработка наших хирургов. Это увлажнитель. Мы будем их менять на обычные стандартные увлажнители, которые должны быть при подаче кислорода", – говорит медик.

Главный врач Любомир Рак борется за безопасность медиков. Ведь заражение происходит именно во время переодевания. Поэтому костюмы надо менять как можно чаще. И такая помощь поступила на этой неделе. От Фонда Рината Ахметова совместно с банком ПУМБ врачам было передано восемь тысяч защитных костюмов.

"Комплект, который мы передаем, наполнен комбинезоном медицинским, бахилами, шлемом эпидемиологическим и экраном защитным для лица для наших врачей", – говорит Андрей Бордиян, руководитель Львовского регионального центра "ПУМБ".

"Помощь однозначно весомая. Это очень хорошие комплекты. Хорошей комплектации. Они абсолютно защищают медицинских работников от возможного заражения COVID-19", – говорит Любомир Рак, генеральный директор Центра легочного здоровья.

Также Фонд совместно с компанией ДТЭК передали в Львовской области тридцать тысяч экспресс-тестов для выявления коронавирусной инфекции.

"Большое спасибо. Эти тесты, и эти костюмы будут равномерно в соответствии с потребностями распределены на учреждения медицинские Львовской области. Это четыре учреждения, которые находятся во Львове и шесть учреждений, которые находятся по всей области", – отмечает Максим Козицкий, председатель Львовской областной государственной администрации.

"ДТЭК и "ПУМБ" оказывают помощь регионам в рамках благотворительного фонда Рината Ахметова. ДТЭК понимает свою социальную ответственность, как социально ответственный бизнес, перед обществом региона и работниками ДТЭК. Мы искренне надеемся, что только совместными усилиями власти, общества, бизнеса можно остановить распространение этой болезни на территории Украины", – подчеркивает Олег Половцев, представитель ДТЭК в антикризисном областном штабе по борьбе с коронавирусом.

Львовская область стала шестым регионом в Украине, куда привезли тесты от Фонда.

"Только на минувшей неделе мы передали в Харьковскую, в Донецкую, Львовскую, Ивано‑Франковскую, Луганскую и Запорожскую области. Для защиты Украины от глобальной пандемии коронавируса Ринат Ахметов объединил усилия Фонда Рината Ахметова, ФК Шахтер и бизнесов группы SСМ. Всего Ринат Ахметов направил на борьбу с коронавирусом 300 миллионов гривен. В марте в рамках этой суммы были закуплены триста тысяч экспресс‑тестов на коронавирус. Это вклад Фонда в стабилизационный Фонд, созданный президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы закупили и доставили в Украину высокоточные, высококачественные экспресс‑тесты. Очень легкие в обращении, которые всего за 15 минут дают ответ человеку с симптоматикой. Это эффективный инструмент для сдерживания темпов роста эпидемии. И сейчас, на этом этапе – это именно то, что нужно Украине", – отмечает Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Ринат Ахметов первым в Украине отреагировал на угрозу эпидемии и выделил триста миллионов гривень. Это крупнейшая частная помощь, предоставленная на борьбу с коронавирусом. Тесты от Фонда Ахметова в ближайшее время доставят еще в две области. Также бизнес SCM продолжают работать в региональных штабах по противодействию COVID-19.

13 апреля Фонд Рината Ахметова передал Донецкой области еще 50 000 экспресс-тестов. Они уже доставлены в логистические центры в городах Донецкой области, откуда их развезут в государственные медицинские учреждения.

Также Ринат Ахметов вошел в список бизнесменов, которые выделяют больше всего средств на борьбу с коронавирусом в мире.

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