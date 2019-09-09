"Ринат Ахметова – Детям. Твоя суперсила": новые встречи и амбассадоры

/ Фото: fdu.org.ua

Фонд Рината Ахметова начинает очередной цикл проекта "Ринат Ахметова – Детям. Твоя суперсила". Это серия тематических встреч с воспитанниками интернатных учреждений Донецкой области, которые пройдут с 9 по 12 сентября.

"Важность таких мотивационных встреч заключается в том, что они дают ребятам из интернатных учреждений прикладные знания, которые на практике помогут им во взрослой жизни. И которые им попросту негде больше получить. Например, как правильно составить первое резюме", – рассказала Оксана Ищук, менеджер проектов и программ Фонда.

На этот раз встречи пройдут в четырех интернатных учреждениях Мариуполя, Славянска и Алексеево-Дружковки. Проводить их будут новые участники команды амбассадоров – артисты Андрей Бурым и Олег Маслюк.

Как рассказал Андрей Бурым, выпускникам интернатных учреждений зачастую не на кого опереться, когда они делают первые шаги во взрослой жизни. И поддержка советом, личным примером, особенно в вопросе кем быть, для таких ребят крайне важна.

"Правильный выбор профессии – очень важная вещь. Надеюсь, встречи помогут выпускникам интернатов лучше прислушаться к себе и понять, куда двигаться. Главное – не бояться мечтать, не бояться ошибиться. Надо действовать, пробовать себя и работать над собой", – пояснил Андрей Бурым.

В рамках сентябрьских встреч Фонд Рината Ахметова объявляет конкурс для учеников интернатных учреждений. Условия его просты и под силу каждому, нужно всего лишь:

рассказать о собственной истории успеха в любом деле – спорте, творчестве, учебе, даже если речь идет о победе над самим собой;

снять этот рассказ на видео или написать текст;

опубликовать свою историю в Фейсбуке или Инстаграмм с тегами #МояИсторияУспеха и #ФондРинатаАхметова.

Авторы лучших рассказов получат ценные призы.

Проект "Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперсила" Фонда Рината Ахметова создан для того, чтобы менять жизнь детей к лучшему, помочь осуществиться их мечте. Для этого в нем участвуют амбассадоры Фонда – посланники доброй воли Рината Ахметова. Это звезды телеканала "Украина", которые проводят мотивационные встречи с детьми из интернатных учреждений. Ранее в число посланников доброй воли Рината Ахметова вошли звезды экрана: Олег Панюта, Андрей Дебрин, Игорь Пупков, Алексей Суханов, Максим Сикора и Марина Кухар.

С декабря 2018 года шесть амбассадоров Фонда Рината Ахметова провели 21 мотивационную встречу в девяти интернатных учреждениях Донецкой области, на которых побывали более 700 ребят. В сентябре такие встречи пройдут в четырех интернатных учреждениях Донецкой области.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама