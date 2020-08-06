Чтобы мечта не превратилась в кошмар: в чем главные риски сотрудничества Украины с Китаем

Эксперты уверены, что нужно развивать сотрудничество с Поднебесной, однако нужно учитывать все даже самые мелкие нюансы китайской политики и экономики

В Китае с начала этого года начали говорить о новой холодной войне с США. Противостояние двух великих государств приняло угрожающие масштабы. И уже в конце июля в ответ на закрытие Вашингтоном китайского Генерального консульства в Хьюстоне власти Поднебесной прекратили работу генерального консульства США в административном центре китайской провинции Сычуань городе Чэнду.

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Но Украине надо дружить и с Китаем, и с США. Но в каких сферах Украине стоит развивать сотрудничество с Китаем, не рискуя потерять поддержку ЕС и США? Какие формы партнерства с Китаем чувствительны для наших партнеров? Изменится ли политика США по отношению к Китаю после президентских выборов-2020, и как это повлияет на развитие украинско-китайских отношений? Какова политика ЕС в отношении Китая, и как она влияет на сотрудничество Украины с Китаем?

Продолжая рубрику "Нова Європа цікавиться" на сайте "Сегодня", Центр "Нова Європа" обратился к ведущим американским и европейским экспертам.

Роланд Фройденштайн, директор по политическим вопросам, Центр европейских исследований имени Вилфреда Мартенса (Бельгия)

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"Украина как свободная страна не должна колебаться, на какой стороне находиться"

Углубление сотрудничества с Китаем, прежде всего для восточноевропейских стран, которым не хватает финансирования, риск сам по себе. Коммунистическая партия Китая не является чьим-то другом или настоящим партнером. Она хочет доминировать в мире и подрывать либеральную демократию. В последние годы, в частности во время пандемии COVID-19, мы наблюдали, как партия направляет свои инвестиции в стратегическую инфраструктуру, коррумпирует элиты (через поддержку влиятельных лидеров), использует политический шантаж, кибератаки и дезинформацию. Китайская мечта превращается в китайский кошмар. Углубление отношений с Китаем, если не осуществляется с позиции уверенной силы, непременно поставит под угрозу отношения с США – страной, в которой оппозиция против нового империализма Китая – это последняя большая тема, объединяющая Республиканскую и Демократическую партии. Но ЕС также очень быстро начинает осознавать угрозу Китая. Мы можем не захотеть полностью дистанцироваться от КНР. Но прошли времена, когда мы хотели безоговорочно углубить отношения с этой страной. Сейчас мы будем очень выборочными и решительно будем отрицать китайские попытки ослабить наши демократии. Это не просто геополитическая борьба между Западом и Китаем. Это борьба свободы против авторитаризма. Украина как свободная страна не должна колебаться, на какой стороне находиться.

Ричард Вайтц, старший научный сотрудник и директор, Центр военно-политического анализа в Институте Хадсона (США)

"Если бы Украина приобрела оборудование 5G от Huawei, то сотрудничество с разведками стран НАТО би снизилось"

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Беспокойство об амбициях Китая в Европе значительно возросло в США, Канаде и многих других членах НАТО. В Соединенных Штатах эту обеспокоенность разделяют обе партии – как нынешняя администрация Трампа, так и ведущие демократы. Если бы Байден стал президентом, он мог бы действовать мягче и даже возобновить сотрудничество в вопросах противодействия климатическим изменениям, но структурные источники напряжения в КНР и США все равно будут сохраняться.

В то же время Китай входит во еще большую конфронтацию с европейскими государствами через свою агрессивную антизападную дипломатию, направленную против Швеции и других членов ЕС. В Стратегической повестке дня по отношению к Китаю на 2019 год ЕС определил КНР как конкурента. Правительства ЕС присоединились к США в высказывании обеспокоенности политики Пекина в области прав человека и гражданских свобод, включая Гонконг и Синьцзян. COVID-19 только усилил беспокойство относительно Китая, которое росло на Западе в течение последних лет. Сейчас неуклюжая китайская "масковая дипломатия" сработала против самого Китая и побудила ЕС разработать контринформационную стратегию противодействия вредным нарративам со стороны КНР и России.

Китай объединяет экономические вопросы с вопросами безопасности. В этом контексте Украине, как и другим, сложнее отделить свои экономические связи с КНР от безопасности сотрудничества с ЕС и США. Украина может ощутить на себе влияние мощных экстерриториальных мер со стороны США, которые применяют их для ограничения технологических потоков, которые могут усилить китайскую стратегию сочетания военных и гражданских вопросов.

При предыдущих правительствах продажа оружия из Украины в Китай помогла Народно-освободительной армии Китая усилить свои военно-морские и воздушные силы, которые сейчас угрожают американским и европейским силам в Азии, а также Индии, Японии и другим азиатским странам. А если бы Украина приобрела 5G оборудование у китайских компаний, таких как Huawei, перспективы сотрудничества украинской разведки со странами НАТО бы существенно снизились.

Доктор Флоран Пармантье, руководитель Лаборатории политических исследований (CEVIPOF, Франция)

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"Отложив в сторону вопросы китайских инвестиций в технологии"

Украине нужно диверсифицировать своих партнеров, сочетая доступ к рынкам ЕС и европейскую политическую поддержку, дипломатическую и военную поддержку США и отношения с другими ключевыми игроками, чтобы усилить свою переговорную позицию с Россией. Китай – страна с сильной способностью инвестировать в украинскую экономику, как показывают примеры других стран Центральной и Восточной Европы. Но напряжение, которое растет между Вашингтоном и Пекином, имеет два стратегических последствия: оно уменьшает статус России, как "любимого соперника" для США, а также затрудняет экономическое сближение с Китаем в то время, когда Украина очень нужны инвестиции. Стоит последовать примеру Польши (согласование с позицией США в технологической отрасли) или выбирать свой путь? В ЕС нет консенсуса по этому вопросу. Есть страны вроде Италии, Греции, Венгрии и т.д., которых называют "теми, кто целуют панд" (panda-kissers). Другие члены ЕС более скептически настроены в отношении Китая. Отложив в сторону вопросы китайских инвестиций в технологии, Украина могла бы обсудить со всеми международными игроками возможность ведения бизнеса в отраслях, которые не угрожают цифровому и технологическому суверенитету. Последнее сейчас является приоритетом повестки дня в ЕС, и эта сфера может стать общей основой для обсуждения и действий Украины с ее партнерами из Евросоюза.

Майкл Эмерсон, ассоциированный старший научный исследователь, Центр европейских политических исследований (CEPS, Бельгия)

"Лучше было бы заблокировать соглашение по "Мотор Сичи"

Украина должна быть открытой для бизнеса с Китаем, но с осторожностью. Китай – это огромный рынок для экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины. На фоне недавних изменений в земельной реформе, которые сделали возможным создание рынка частной собственности, Украине следует существенно расширить свой сельскохозяйственный сектор. Ни ЕС, ни Россия, ни США не предоставляют возможностей для увеличения экспорта агропродовольственной продукции. Украине необходимо не допустить, чтобы Китай скупал ее сельскохозяйственные земли.

Украина заинтересована в транспортных коридорах в Азии, которые обходят Россию, поэтому ей может быть полезной инициатива Китая "Один пояс, один путь". Но стоит остерегаться китайских займов на инфраструктурные проекты с сомнительным соотношением стоимости и выгоды. Слишком много примеров стран Азии и даже Балкан (Черногория), которые имеют большую задолженность перед Китаем.

Показательна ситуация с предприятием, которое производит вертолетные двигатели "Мотор Січ". Большинство акций в нем ранее купили китайские компании, но сейчас эта продажа застряла на уровне Антимонопольного комитета Украины. Лучше было бы заблокировать эту сделку, поскольку в противном случае эти инвестиции будут стоить украинскому государству слишком дорого и в современной ситуации она может потерять настроенность со стороны США. Эти меры также следует тщательно объяснять тем партнерам в Евросоюзе, которые имеют разрабатывают политику ЕС в отношении Китая, чтобы не потерять поддержку европейских стран. Избегайте китайской пропаганды в стиле сербского президента Вучича.

Доктор Сьюзен Стюарт, глава отдела исследований по вопросам Восточной Европы и Евразии, Немецкий институт международных и безопасности (Германия)

"Если инвестировать больше времени, энергии и персонала в сотрудничестве с Китаем, ресурсов для западного направления станет меньше"

Понятно, почему Украина намерена уделять больше внимания Азии, в частности Китаю в своей внешней политике. Китай стал чрезвычайно влиятельным актером на международной арене, и важно выработать целостный подход к сотрудничеству с этой страной. В то же время в последние годы в Украине сложились прочные отношения как с Европейским Союзом, так и с США. Ресурсы, отведенные для внешней политики Украины, очень ограничены. Поэтому существует серьезный риск – если инвестировать больше времени, энергии и персонала в сотрудничестве с Китаем, ресурсов для западного направления станет меньше, в результате пострадают действующие отношения. Это может послать сигнал ЕС и США, что Украина менее заинтересована в них как партнерах, и может привести к тому, что они будут предоставлять меньше поддержки Украине. Насколько мне известно, Украина еще не имеет сильной базы, на которой строить свои отношения с Китаем. Поэтому, ослабив сотрудничество с Западом и не заручившись поддержкой на Востоке, украинское государство может стать чрезвычайно уязвимым. Кажется, что реализация "Азиатского разворота" вызывает большие риски, если только Украина не желает инвестировать в свою внешнюю политику гораздо больше ресурсов, чем делала это до сих пор.

Ивана Караскова, доктор философии, основательница и проектный лидер MapInfluenCE и China Observersin Central and Eastern Europe (CHOICE, Чехия)

"Усиленное сотрудничество с Китаем можно трактовать как выбор "неправильной" стороны"

Подход Китая к Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ) был целенаправленной стратегией кнута и пряника, со стимулами, которые предшествовали принуждению. Опыт других стран Центральной и Восточной Европы свидетельствует, что, хотя Китай и приходит с экономическими обещаниями (иногда со многими), они редко материализуются в форме, выгодной для стран-получателей, такой, как инвестиции в существующие или новые предприятия, обеспечивающие занятость местного населения или создающие качественную инфраструктуру. В политической сфере Китай сосредоточился на том, чтобы коммуницировать свои потребности непосредственно с местными властям. В то же время сфера вопросов, которые Китай обычно обозначает как свои "основные интересы", расширяется – от беспокойств относительно территориальной целостности (Тайвань, Тибет) до Южно-Китайского моря и недавней обороны технологических компаний (участие Huawei в создании сетей 5G). Во время коронавирусной эпидемии Пекин также начал изучать и использовать региональные сети воздействия (например, альтернативные медиа), созданные ранее Россией. В нынешних условиях роста напряженности между Китаем и США (а также Китаем и ЕС) и очевидного раздвоение международной системы Украина должна учитывать, что усиленное сотрудничество с Китаем можно трактовать как выбор "неправильной" стороны.

Густав Ґрессель, старший аналитик, программа "Расширенная Европа", European Council on Foreign Relations (ECFR, Германия)

"Сотрудничество с КНР имеет серьезные побочные эффекты и вызывает зависимость"

Экономическое сотрудничество с Китаем может показаться выгодным: дешевые займы в рамках инициативы "Один пояс – один путь" для инфраструктурных проектов, инвестиции в промышленность, включая пораженные кризисом оборонные и космические секторы, быстрое и дешевое расширение цифровой инфраструктуры, в частности мобильной связи 5G. Но, как и каждое лекарство, такое сотрудничество имеет серьезные побочные эффекты и вызывает зависимость. Эти эффекты вызывают обеспокоенность и в самой Украине: китайские займы, хотя они предлагаются без привязки к выполнению определенных условиях и являются привлекательными для политических лидеров, – уже оказались финансовой ловушкой во многих странах. Инфраструктура, которую построили на китайские кредиты, не получает достаточного дохода, чтобы погасить кредит, и имущество в конце концов оказывается в руках Китая. При этом местные органы власти не могут влиять на то, как и для чего это имущество будет использоваться (и будет ли вообще). Часто оказывалось, что китайские инвестиции были необходимы для того, чтобы купить технологию и передать ее в Китай. Стабильной выгоды местной промышленности, в конце концов, это не приносило.

Более того, есть геополитическое измерение. Администрация Трампа часто попадала в заголовки, когда требовала от европейских союзников воздержаться от использования китайских компонентов 5G. Но на самом деле подход администрации Трампа к технологической холодной войне с Китаем все еще запутан и хаотичен. Любая администрация после Трампа будет проводить более структурированную, скоординированную и согласованную политику, а двухпартийный консенсус относительно пребывания США в состоянии системной конкуренции с Китаем будет сохраняться, только если страна сможет остаться технологическим и промышленным лидером. Новая администрация США внимательно изучит каждую страну, орган власти (разведывательную службу, вооруженные силы и т.п.) и предприятия, учитывая то, как они работают с данными, насколько могут быть уязвимы к китайскому шпионажу, и какие контакты с Китаем могли бы представлять риск для американских технологий. Будет учитываться и то, созданы ли предохранители, чтобы товары, услуги и информация не оказались в руках Китая. Все это определит, какой информацией американская разведка будет делиться с украинскими коллегами, какие системы вооружения готова предоставлять или продавать, какие маневры сможет проводить в Украине, будет ли инвестировать в оборонно-промышленный сектор Украины и будет ли разрешено IT-предприятиям США передавать на аутсорс IT-услуги и программирование в IT-сектор Украины, который переживает бум развития. Все эти вопросы должны быть важными для Киева.

В Европе агрессивная пропаганда Китая во время Covid-19 и недавние китайские меры против Гонконга привели к переоценке Китая и его роли.

Так учащаются случаи, когда европейские страны получают плохой опыт через китайские торговые практики, инвестиционные условия, кражу технологий и вмешательства во внутренние дела, предварительная открытость китайских предприятий пересматривается в пользу ведения более жесткой линии отношений с КНР. При этом реакция ЕС намного более приглушенная и неоднозначная, чем американская, а учитывая характер европейской политики (которая формируется на базе консенсуса) и отсутствие стратегического видения, все так и останется. Кроме того, европейцы очень колеблются вслух заявить об угрозах. Поэтому европейские действия в отношении Китая будут менее заметными и публичными, и нельзя сказать, что они не будут иметь влияния на Украину. ЕС изменит и примет определенные регуляторные рамки в ответ на недобросовестную практику Китая и ограничит доступ китайцев к европейским передовым технологиям. Проведение инвестиционного скрининга является только началом. Понятно, что благодаря внедрению DCFTA (Соглашения об ассоциации – Ред.) эти регуляторные изменения рано или поздно коснутся и Украины и заставят Киев или принять решение об их имплементации (что будет способствовать инвестициям в Украину из ЕС, но вызовет гнев Китая), или отвергнуть эту идею (что устроит Китай, но создаст препятствия для европейских инвестиций).

Китай становится единственным важнейшим торговым партнером Украины, и поэтому перечисленное вряд положительная новость. Но опять же, Украине не нужно разрывать отношения с Пекином, просто быть очень осторожными. Стоит внимательно выбирать лексику, которая используется в отношениях с Китаем, и быть осторожным в контексте инвестиций, критической инфраструктуры, безопасности, прозрачности данных и сохранения принципов добропорядочности в регуляторных вопросах. Я бы рекомендовал предварительно обсуждать с Вашингтоном и Брюсселем возможные решения и их последствия, поскольку это спасет Киев от скачков в эпицентр более жесткой технологической войны.

*Публикация издана в рамках Инициативы по развитию аналитических центров в Украине, которую выполняет Международный фонд "Возрождение" в партнерстве с Инициативой открытого общества для Европы (OSIFE) при финансовой поддержке Посольства Швеции в Украине. Мысли и позиции, изложенные в этой публикации, являются позицией автора и не обязательно отражают позицию Посольства Швеции в Украине, Международного фонда "Возрождение", Инициативы открытого общества для Европы (OSIFE).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о временном введении безвизового режима для граждан Китая, которые въезжают в Украину с туристической целью:

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