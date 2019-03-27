Рискованные заработки: как не стать жертвой мошенников за рубежом
Работа в Евросоюзе – программа Контролер расскажет о подводных камнях
Аферисты "кидают" людей, которые собираются выехать на заработки за границу. Компания обещала найти хорошо оплачиваемую работу за рубежом, а на деле выманивала деньги у украинцев.
Специализированная фирма, предлагающая прибыльную работу за границей с самого начала своей деятельности, вводила людей в заблуждение. Люди с надеждой на лучшее будущее с новой работой в Европе остаются обманутыми без денег. Сотни заявлений от пострадавших лежат в полиции, однако ни одно из дел не было рассмотрено в суде. А хитрые работодатели отрицают незаконность своих действий и сами себя называют жертвами ситуаций.
Механизм бездействия активно функционирует. Тысячи украинцев, которые собираются работать за границей, имеют риск попасть в сети аферистов.
Как распознать мошенников, предлагающих работу в Евросоюзе? И как вернуть деньги, если вас уже обманули? Ответы на эти и другие вопросы узнаете 28 марта в 23:20 в программе канала "Украина" о резонансных социальных проблемах "Контролер", ведущим которой является известный юрист и адвокат Ярослав Куц.
Контролер проверит ради истины.
Смотрите программу "Контролер" в четверг в 23:20 на канале "Украина"!
Ранее сообщалось, что "Контролер" помог семьям, пострадавшим от взрыва газа в Фастове. Ведущий проекта Ярослав Куц для решения проблемы встречался с мэром и представителями правительства.
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