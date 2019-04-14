Робот-помощник: ТОП самых полезных ботов для украинцев

Мир заполоняют виртуальные и полезные помощники — чат-боты

Фото: Pixabay

Пока производители робототехники соревнуются, кто же первым создаст по-настоящему настоящего робота, который будет помогать человеку, программисты населяют ими смартфоны. Чат-боты могут многое: стоять за вас в очереди, проверить машину на предмет угона, найти и заказать лучшие билеты и даже оплатить "коммуналку".

При этом ответам и данным в чат-ботах можно полностью доверять.

"Чат-бот – это только оболочка. Для того, чтобы данные попали в нее, создается программа, которая их собирает из госреестров, то есть официальных источников. Если эта программа качественно работает, то ей можно доверять. А проверить, насколько хорошо она выполняет свои функции, можно только на практике", – поясняет нам product manager cистемы по проверке контрагентов YouControl Евгений Романов.

Но самое приятное в сервисе чат-ботов – такой продукт может создать каждый.

"Количество ресурсов, необходимых для создания чат-бота, варьируется в зависимости от того, решение какой задачи на него возлагается. Простого бота с элементарными функциями можно создать за пару часов или за день. При чем это может сделать бесплатно любой человек, умеющий пользоваться смартфоном. Для этого в Интернете есть даже пошаговые инструкции. Например, так можно сделать чат-бот с опросником по поводу встречи с друзьями", – продолжает Романов.

Но если запрос сложнее, то чат-бота уже нужно создавать с помощью специального редактора (вид программного обеспечения) или заказывать программистам.

"Стоимость работы специалиста над специфическим проектом начинается от 500 долларов и может увеличиваться до бесконечности. Опять же – все зависит от сложности функций, которые в чат-бота нужно заложить. Сумма формируется как по трудности задачи, так и по времени, необходимому на ее выполнение. Также она зависит от того, для скольких и каких именно мессенжеров будет работать бот. В Telegram бота сделать наиболее просто и дешево, два других – дольше и дороже", – разъясняет Романов.

Именно поэтому "Сегодня" выбрали самые полезные боты для украинцев, которые позволяют подобрать полезную информацию или получить актуальную услугу в любое время дня и ночи.

Финансы: передаем показания счетчиков и следим за курсом валют

В новых жилых комплексах также вовсю оценивают удобство использования местных чат-ботов. Так, в одном из столичных ЖК такой сервис для жителей разработал один из инвесторов. В частности бот напоминает жильцам, когда сдавать показания тепла, воды, электричества, а также напоминает людям о правилах вежливого общения друг с другом. Кстати, передавать показания счетчиков можно и по отдельности — каждому поставщику. Большинство из них уже завело ботов в соцсетях и мессенджерах. Например, в Кременчуге успешно работает Viber-бот Вася — по запросу он не только сообщит о долгах за ЖКУ, но и покажет тарифы и сможет сформировать платежку и тут же ее оплатить. А вот глобально с оплатой услуг ЖКУ помогут боты различных банков — как государственных (бот Приватбанка принимает коммунальные платежи прямо в мессенджере Facebook), так и в частных. Например, в банке ПУМБ есть чат-бот в Viber, который может не только подсказать курс валют и напомнить об обязательных платежах, но и поможет пополнить счет на мобильном телефоне или оформить полис автогражданского страхования.

Бизнес: проверяем наличие долгов и вызываем адвоката "на дело"

Бизнесменам поможет OpenDataBot. Этим сервисом можно пользоваться бесплатно, а запросы можно вводить через чат в Facebook или Telegram.

"В запросе нужно ввести индивидуальный номер плательщика налогов и отслеживать появление налоговых долгов, исполнительных производств. Также можно проверить контрагентов или свое предприятие", — поясняет руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

А сами предприниматели отмечают, что OpenDataBot помог отследить наличие долгов по неработающим СПД.

"Случайно решил проверить, есть ли налоговые долги у моих родителей, которые в свое время не озаботились закрытием СПД. С удивлением обнаружил около 15 тыс. грн задолженности на двоих — это были долги по неуплате единого соцвзноса за "спящие" СПД. В итоге оплатил их долги, а родители быстро закрыли свои предприятия в налоговой", — отметил Игорь Николаенко из Киева.

Также интересными для предпринимателей могут оказаться такие сервисы, как PatentBot (позволяет проверить, не занята ли торговая марка, а затем ввести данные для регистрации ТМ), OblavaBot (найти и вызвать адвоката на следственные действия).

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Путешествия: ищем самые удобные рейсы, лучшие отели и заказываем паспорт

Боты — отличное подспорье и для планирования путешествий. Например, @airtrack_bot популярен среди тех, кто часто летает. Работает в Telegram и отлично ищет дешевые авиарейсы по всему миру. Бот понимает три языка — украинский, английский и русский, а кроме поиска цен, позволяет прямо со смартфона напрямую зайти на сайт продавца билетов и оплатить их онлайн. Из дополнительных полезных опций — возможность отслеживать цену на выбранный рейс. Если стоимость перелета подешевеет, бот тут же об этом доложит пользователю.

Для поиска ночлега хорошо подходит HotelTrack. Его создатели интегрировали с крупной базой отелей Booking.com. Как и его авиаколлега, бот понимает три языка, но при этом у него шире функционал. Можно сразу искать самые дешевые отели, а можно смотреть только самые популярные предложения. При этом, выдавая результат, бот указывает рейтинг отеля, его расстояние до центра города и даже галерею фото. Отслеживать изменение цен тоже можно.

Для тех же, кто до сих пор не успел испытать на себе прелести безвизового режима с ЕС и не имеет биометрического паспорта, есть отличный помощник — Igov_bot (@igov_bot), который ищет и сообщает о свободных местах в очередях на подачу документов на загранпаспорт. Работает в 18 городах Украины.

Развлечения: слушаем YouTube, выбираем фильмы и заказываем еду

Тем, кто любит слушать лекции или музыку онлайн, поможет YouTube Audio Downloader — этот бот скачивает аудиодорожку любого видео из YouTube. Правда, готовый файл не может "весить" больше 50 МБ. Бот поддерживает 23 языка — среди них украинский, английский и русский. Все, что нужно, — дать боту ссылку на видео, и через мгновение аудиофайл будет готов к скачиванию.

Любителям кино и сериалов не обойтись без Kinomanbot — бот поможет выбрать фильм (для этого нужно только указать желаемый жанр: комедия, ужасы или боевик) и предоставит не только рейтинг фильма и краткую аннотацию, но ссылку на онлайн-просмотр. Кроме этого, с помощью бота можно посмотреть киноафишу и даже заказать и купить билеты — для этого нужно сообщить боту свое местоположение. Кстати, если лень писать боту сообщения — не беда: он понимает и голосовые сообщения, правда, только на русском языке. Есть в Украине и боты, которые могут быстро показать меню в ресторанах и даже заказать еду на дом. Однако в украинском сегменте ресторанных ботов есть весомый недостаток: каждый отдельный бот обслуживает только один ресторан, поэтому в полной мере насладиться богатством выбора не получится. Ну или придется засорять смартфон десятками ботов, а пользоваться ними только по случаю.

Здоровье: мониторим качество воздуха и готовимся сдавать кровь

Стремление все большего числа украинцев вести здоровый образ жизни поощряют разработчики чат-ботов. Так, прекрасная половина нашей страны активно пользуется Telegram-путеводителем по женскому циклу Solomia.

"Можно ежедневно читать рекомендации по питанию, физиологии, спорту. Это важно знать, ведь девушки могут и не понимать, почему сегодня очень хочется есть, а вчера был плаксивый день. Как с этими штормами лучше справиться, подсказывает чат-бот", — делится киевлянка Наталья Малышко.

Среди жителей столицы весьма популярен @aqualitybot "Индекс качества воздуха в Киеве". Этот сервис, работающий в Telegram разработал киевлянин Любомир Милевский. Данные по качеству воздуха собираются с устройств "умный дом" в нескольких районах города.

"Удобная штука, так как помогает определить — можно ли сегодня прокатиться в парке, например, на велосипедах", — считает спортсмен Егор Моисеенко.

А SaveEcoBot работает в Telegram, Facebook, Skype и Viber и собирает информацию о качестве воздуха в Киеве, Днепре и Ивано-Франковске.

А если кто-то хочет стать донором крови для родных, оказавшихся в больнице, можно воспользоваться услугами чат-бота Donor.ua. Этот сервис, к примеру, подскажет, сколько нужно лечиться от простуды или гепатита, прежде чем снова стать донором крови.

Напомним, ранее мы рассказывали, насколько опасны могут быть знакомства в интернете – как действуют аферисты и как уберечься:

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АВТОРЫ: Коновалова Христина , Станислав Платонов Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.