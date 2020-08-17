Роботизированная хирургия в лечении рака мочеполовой системы

Онкоурология – раздел медицины, изучающий лечение опухолей мочеполовой системы. Применяя новейшие технологии и современные препараты специалисты клиники Acıbadem Atakent успешно лечат новообразования. Профессор, хирург с более чем 20-летним опытом работы в области онкоурологии, доктор Саадеттин Эскичорапчы для борьбы со злокачественными опухолями использует роботизированную систему Da Vinci.

Профессор Саадеттин Эскичорапчы

Доктор с мировым именем, профессор Саадеттин Эскичорапчы отвечает на ряд актуальных вопросов.

С какими заболеваниями приходится сталкиваться чаще всего?

Я – онкоуролог. Заболевания, с которыми сталкиваюсь, – это рак простаты, почки, яичка, мочевого пузыря. Используя для лечения роботизированную хирургию, убедился в ее эффективности – восстановление пациентов проходит намного быстрее.

Каковы причины урологических опухолей?

Существуют как научно доказанные, так и нам неизвестные причины возникновения онкологии. Достоверно не определено, от чего появляются рак простаты и рак яичек (в молодом возрасте – 20-30 лет). Частая причина онкологии, наряду с гипертонией и ожирением, – курение, которое грозит развитием рака легких, мочевого пузыря, почки. Играет роль генетическая предрасположенность: людям, у которых близкие родственники болели раком яичек, почек, простаты или мочевого пузыря, рекомендуется регулярно проходить медицинский осмотр. Также важно учитывать наследственность, если у матери был рак молочной железы – риск рака простаты более высокий. Он появляется из-за изменений в генах BRCA и при участии других факторов риска.

Какие Check-up программы используются для диагностики?

Томография, магнитный резонанс, ПЭТ-сканирование, биопсия – основные методики, помогающие выявить болезнь на ранней стадии. Вероятность наличия злокачественной опухоли показывают геномные тесты.

Какие методы применяются для лечения рака мочеполовой системы?

При раке почки (в 80% от общего числа случаев), раке простаты (60-70%) и при своевременном обнаружении рака мочевого пузыря (60-70%) пациентам рекомендуется хирургическое вмешательство, так как в других методах нет необходимости. При раке яичка применяется химиотерапия, но в некоторых случаях (семинома яичка) поможет только скальпель хирурга.

Роботизированная система Da Vinci

Для каких опухолей используется Da Vinci?

Роботизированная хирургия Da Vinci используется для лечения всех видов опухолей мочеполовой системы. Одни из наиболее сложных опухолей, которые я оперирую – рак мочевого пузыря и яичка с забрюшинными лимфатическими узлами. Но чаще приходится сталкиваться с раком простаты и почек. Я занимаюсь наиболее сложными случаями, когда вопрос касается спасения почки. 10 лет назад пораженную почку в большинстве случаев удаляли, а теперь новые технологии и слаженная работа опытной команды врачей позволяют ее сохранить. Мы удаляем опухоли с границами безопасности 5 мм, причем вероятность того, что почка будет выполнять все функции, составляет почти 99 %.

В чем отличие классической хирургии от роботизированной?

Хирургические методы все одинаковые, отличие – в технологии. Мне приходилось выполнять как классические операции, так и лапароскопию. Но уже 7 лет я применяю роботизированную хирургию. Любая онкологическая операция – сложный, длительный процесс. При классических – хирургу приходится долго, до боли в спине стоять, а пациенту не один день выдерживать послеоперационные боли. Кроме того, остаются большие шрамы, которые не исчезают. При использовании роботизированной методики – разрезы небольшие, выздоровление проходит быстрее и менее болезненно.

Насколько эффективен командный подход к лечению?

Всегда подчеркиваю важность слаженной работы опытных врачей. В нашу онкоурологическую команду входят: хирург, онколог, радиотерапевт, радиолог, специалист в области ядерной медицины, анатомопатолог, генетик, специалист в области внутренней медицины, психолог и медсестры. Обсуждаем каждую операцию, выбираем наиболее эффективный способ лечения.

В настоящее время клиника Acıbadem – одно из ведущих медицинских учреждений мира, где тысячам пациентам возвращают здоровье, а часто и жизнь.

Мы рады сообщить вам, что в ACIBADEM готовы к приему пациентов, соблюдая беспрецедентные меры безопасности и специальный режим работы. Для организации своего медицинского путешествия в Турцию вы можете обратиться в представительства Acıbadem в Украине:

г. Киев, ул.Бульварно-Кудрявская, 14, оф. 1

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