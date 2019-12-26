Роботизированные аптеки дарят скидки "Від Морозків"

Многие мечтают увидеть под новогодней елкой здоровье в подарочной коробке, но никому это пока не удавалось. Если простуда уже нарушила планы и мешает закончить текущие дела, приходите в роботизированную аптеку за противовирусными средствами, фиточаями и другими товарами, на которые с 1 декабря 2019 года действует скидка до 25%.

Акция "Від Морозків"* активна в аптеках "Аптека Шар@", "Благодия", "Аптека Копейка", "Аптека АНЦ". Остался всего месяц на то, чтобы подешевле купить товары для здоровья. Акция закончится 30 января 2020 года. Решать вам: идти за покупками сегодня, выделять особенный день на шопинг или откладывать на последний день.

Без противовирусных средств домашняя аптечка может обойтись. Но когда нужно срочно избавиться от простуды, первым делом вспоминаем о них. Сделайте себе подарок и встретьте Новый год без простуды. Роботизированные аптеки снизили цены более, чем на 200 продуктов. Кроме препаратов, можно купить со скидкой детское питание, средства гигиены, контрацептивы.

Большие очереди раздражают, особенно перед праздниками, когда хочется поскорее купить все необходимое и отдохнуть от суеты. Роботизированные аптеки предложили кардинальное решение проблемы. Они взяли на работу помощника PharmBot – специальное оборудование, которое отвечает за выкладку товара и его поиск на полке. Робот сразу подает несколько упаковок, поэтому посетитель меньше времени ждет на кассе и быстрее выходит из аптеки с покупками. Можно заходить за нужными товарами в обеденный перерыв или после работы. Даже если завтра праздник и сегодня многие люди отправились за покупками, в роботизированных аптеках не придется стоять в долгой очереди.

Напоминаем, акция действует с 1 декабря 2019 по 30 января 2020 года. Подумайте, какие товары помогут оставаться здоровыми, и приходите за ними в роботизированную аптеку.

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.

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