Роботизовані аптеки "Аптека АНЦ" та ТМ Dolphi дають 5 000 шансів врятувати життя

Фото: pixabay.

Роботизовані аптеки України під брендом "Аптека АНЦ" та TM Dolphi нагадують про це у Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Вони об’єднались, щоб дати жителям Запоріжжя та Києва 5 000 шансів врятувати власне життя й потурбуватись про здоров’я сексуального партнера. Спільна масштабна акція "No-СНІД" задає тенденції профілактики передачі ВІЛ та нагадує, що захиститись від ризику нескладно.

Тільки у понеділок, 2 грудня 2019 року, біля певних роботизованих аптек можна безкоштовно отримати контрацептиви. Задоволення завжди має бути безпечним! Роботизовані аптеки "Аптека АНЦ" разом з ТМ Dolphi пропонують варіант зниження ризику здоров’ю.

Один маленький контрацептив може зробити великий вклад у захист постійних відносин чи нетривалих зв’язків. Під час акції "No-СНІД" у наступний понеділок біля деяких аптек "Аптека АНЦ" роздадуть 5 000 презервативів ТМ Dolphi, які можуть врятувати чиєсь життя.

Отримати семпли (безкоштовні контрацептиви) можна за наступними адресами:

у Запоріжжі:

просп. Соборний, 51;

вул. Фортечна, 49;

просп. Металургів, 16

в столиці презервативи роздаватимуть:

вул. Юрія Іллєнка (Мельникова), 32;

вул. Борщагівська, 195;

вул. Межигірська, 3/7;

просп. Перемоги, 48;

вул. Миру, 2/3;

вул. Шевченко, 26/4;

вул. Гусовського, 8/10.

Роботизовані аптеки "Аптека АНЦ" не вперше допомагають привернути увагу до сексуального здоров’я та варіантів зменшення ризику розповсюдження вірусу. Так, у 2017 році вони роздали 20 000 презервативів у 8 містах України, включно з Києвом, Одесою, Запоріжжям та Львовом.

Цього року Всесвітній день боротьби зі СНІДом проходить вже 31-й раз! Масштабна акція "No-СНІД" від роботизованих аптек "Аптека АНЦ" та ТМ Dolphi нагадує, що профілактика хвороби простіша, ніж здається! Кожна людина, яка веде статеве життя, може нести відповідальність за власне здоров’я та безпеку партнерів.

Ще з 1 грудня 2019 року по 30 січня 2020 року в роботизованих аптеках "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Шар@" та "Аптека Копійка" діятиме акція "Від Морозків"*, за якою можна придбати презервативи ТМ Dolphi зі знижкою. Покупці можуть поповнювати домашню аптечку та брати на себе відповідальність за власне безпечне задоволення. Окрім медичних виробів, знижки діятимуть на ліки, вітаміни, дитяче харчування тощо. На товарах, які включені в акційний перелік, можна зекономити до 25%.

Масштабними акціями роботизовані аптеки допомагають жителям України здійснювати вчасну профілактику вірусів, щоб турбуватись про здоров’я.

*Інформацію про ціну на товар до і після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток, знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 25%.

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