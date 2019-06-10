Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Мнения. Многие считают, что костюмы — дорогие и неудобные. Фото: Сергей Ревера, Сегодня

Несмотря на что что в школах страны отгремели последние звонки и наступили каникулы, вопрос о школьной форме не исчезает с повестки дня. Общественная организация "Батьки SOS" зарегистрировала петицию к президенту Украины об ее отмене, а баталии на этот счет то и дело вспыхивают в соцсетях. Виной тому регулярно всплывающие истории, в которых детей обижают за отказ одеваться "как положено". Так, на Кировоградщине первоклассницу в капри не пустили на уроки, а на Николаевщине ученице устроили публичный выговор за джинсы с прорезями с последующим вызовом родителей в школу. Жалуется народ и на неуместность дресс-кода в некоторых случаях.

"В гимназии моего сына форма — это не просто "деловой стиль", а недешевая и при этом плохого качества жилетка для всех и шерстяные юбки для девочек. В такую жару многие дети в этом стояли на линейке", — рассказывает мама школьника Богдана Островская.

О том, что одинаковая одежка для учеников — недешевое удовольствие, говорят и ценники в интернет-магазинах. Там стоимость школьных комплектов (пиджак, рубашка, юбка/брюки) колеблется от 700 до 4000 грн — в зависимости от типа материала и размера. Соосновательница "Батьки SOS" Алена Парфенова добавляет, что приобретение формы нередко несет и коррупционные риски.

"Часто от родителей требуют покупку формы только определенного образца, иногда — по завышенным ценам", — отмечает она в тексте петиции.

Противники формы также указывают на то, что она часто не может тягаться по удобству с джинсами, а еще — не дает детям самовыражаться.

Нашлись и те, кто не прочь одеть всех школьников в одинаковую одежду. Их основной аргумент — равенство.

"Дети должны учиться оценивать друг друга по личностным качествам, а не смотреть, "кто выглядит круче", — считает киевлянка Елена Тамбовцева. "Главные проблемы отсутствия формы — это смещение акцента со значимости знаний на значимость бренда, а еще буллинг тех, кто не вписывается в незримые детские нормы", — добавляет киевлянка Людмила Енотаева.

Вопрос школьного дресс-кода в стране регулируют два документа 90-х годов — указ президента и постановление Кабмина о ее введении, а также обеспечении нею детей из малоимущих семей. Хотя там ничего не сказано об обязаловке, именно на эти акты ссылаются школы, прописывая в уставах требования к внешнему виду учеников. Исключить за нарушение правил школы не могут, но регулярно делать замечания ребенку и его родителям — очень даже. При этом в Минобразования придерживаются позиции, что школы все же имеют право вводить у себя форму, но должны советоваться по этому вопросу с родителями.

"Форма настраивает на учебу и никак не влияет на креатив"

В то же время эксперты поддерживают аргументы сторонников формы, утверждая, что школьный дресс-код идет детям во благо.

"Форма достаточно благоприятно влияет на обстановку в школе: она позволяет детям не отвлекаться на разглядывание друг друга, частично скрывает финансовое неравенство родителей, тем самым не допуская расслоения класса на "тех и других", — говорит психолог Лилия Воронина.

"Наличие формы действительно дисциплинирует, позволяет детям четче осознавать, что они в школе и что там — определенные правила и свой порядок. В организационном плане форма — это хорошо, она настраивает на учебный лад, особенно в младших классах", — рассказал нам глава Ассоциации детских и семейных психологов Украины Сергей Красин.

Он добавил, что вопреки распространенному мнению одинаковая одежда не подавляет творчество:

"Креатив можно развивать и в одинаковой одежде тоже, этот момент больше зависит от мастерства педагога, а вещи — третьестепенный фактор".

Тем не менее, по словам Красина, однозначного ответа на вопрос, должна ли быть в школе форма, нет:

"В рамках современных тенденций и новой реформы школы, которая в корне меняет подход к образованию, возникает вопрос целесообразности формы. Нынешняя система обучения делает акцент на свободном поведении ребенка, а наличие формы контрастирует с этим. Возникает дисбаланс: тут вроде свобода, а параллельно с ней — ограничение. Поэтому на уровне НУШ наличие формы неуместно, хотя и не слишком мешает".

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что в Киеве внедряют новую систему школьных завтраков. Ребенок будет сам выбирать, что и сколько ему есть.

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