Убийство пятилетнего Кирилла: родные подозреваемых полицейских обвиняют в трагедии родителей мальчика
Мама погибшего малыша готовится к похоронам, а жена одного из копов обвинила ее в халатности
Родные обвиняемых полицейских считают, что в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком виноваты... его родители! А семья малыша требует для мужчин самого строгого наказания и не знает, когда сможет похоронить своего сына. Напомним, трагедия произошла 31 мая. По версии прокуратуры, нетрезвые полицейские в свободное от работы время развлекались стрельбой по банкам и бутылкам, в результате чего одна из пуль угодила в голову малышу. В понедельник он умер в больнице.
Прокуратура Киевской области объявила 42-летнему сотруднику дорожной полиции Владимиру Петровцу и его 31-летнему коллеге, сотруднику водной полиции Ивану Приходько, подозрение по статье "Убийство, совершенное группой лиц". Им грозят пожизненные сроки. В прокуратуре не исключили, что могут появиться и новые подозреваемые — на месте преступления находилось несколько человек, а оружие, из которого стреляли, еще устанавливается.
Украинцы пришли с пикетом под здание МВД в Киеве, на котором написали: "Убийцы", и зажгли свечи в память о ребенке.
В отставку подал начальник Киевской областной полиции Дмитрий Ценов, заявив, что несет ответственность за действия своих подчиненных.
Вчера мама Кирилла рассказала нам, что ждет решения от группы судэкспертов, которые достают пулю из головы малыша.
"Жду, когда позвонят и скажут, когда можно забирать тело сыночка. Похоронить хотим в среду, но может быть задержка, и придется перенести похороны на четверг", — сказала Татьяна Тлявова.
После смерти Кирилла она опубликовала фото, сделанное за несколько часов до его гибели. На нем Кирилл — в игрушечных "ушках", с улыбкой.
"Он их где-то нашел, эти "ушки", и попросил, чтобы я его сфотографировала, — рассказала нам Татьяна и добавила: — А полицейским желаю сесть пожизненно".
В Переяславе-Хмельницком мы разыскали жену одного из подозреваемых. Супруга Петровца не только считает мужа невиновным, но и заявила, что в какой-то мере виноваты... родители Кирилла!
"Из их дома можно было увидеть, что на лужайке стреляют. Как они могли отпустить своего ребенка? Я в шоке. Считаю акции протеста проплаченными", — заявила нам Ольга.
И добавила, мол, в тот день ее муж большую часть времени проводил со своими детьми, 8-летними девочками-близняшками — кормил их мороженым, водил в пиццерию.
"В обед Вова и Ваня (Приходько) отдали детей бабушкам и поехали на ту лужайку. Нетрезвым муж был на момент задержания, ночью. А мальчик был ранен еще днем. Стрелял мой муж или нет — этого я не знаю. Там ведь было еще несколько человек", — сказала Ольга.
Вчера с мамой и бабушкой погибшего Кирилла встретились глава МВД Арсен Аваков и глава Нацполиции Сергей Князев. После извинений и соболезнований Аваков пообещал, что виновные получат адекватное наказание. Нацполиция возьмет на себя организацию и расходы по похоронам, а сотрудники полиции Киевщины перечислят семье свой однодневный заработок.
Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что полиция настаивает на наказании виновных. Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения лейтенанту полиции Ивану Приходько и старшему сержанту Владимиру Петровцу – арест на два месяца без возможности внесения залога.
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