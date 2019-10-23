Родственники онкобольных требовали от Минздрава денег на операции за рубежом

Родственники онкобольных просили Минздрав профинансировать спасение жизней / Фото: Сегодня

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Родственники больных, нуждающихся в трансплантации, требуют от Министерства здравоохранения найти деньги на операции за границей – они утверждают, что те средства, которые государство выделило ранее, закончились еще летом, и 130 пациентов вынуждены ждать спасительные операции.

Однако время есть не у всех. Поэтому люди просят дофинансировать программу лечения за рубежом.

С просьбами и требованиями родственники онкобольных пришли на пикет к министерству здравоохранения. Один из пикетчиков – Андрей из Житомира. У его жены – рак крови. Его обнаружили уже во второй раз. Жена лечится в Беларуси, медики капают химию и ждут денег на пересадку костного мозга.

Руки Андрея дрожат от душевной боли. На плакате, который он держит у Минздрава, фото детей и жены Дарьи.

"Деньги очень сумасшедшие на сегодняшний день. На трансплантацию надо 115 тысяч долларов. У нас нет даже десятой доли этих средств, нет, потому что на сегодня мы все потратили на противорецидивное лечение", – рассказал муж онкобольной Андрей.

Чтобы спасти жену, Андрей просит Минздрав быстрее выделить деньги ей на трансплантацию.

"Я сегодня готов идти на все, чтобы добиться жизни для своей жены. Почему мы, граждане Украины должны таким путем добиваться своей жизни в собственном государстве?" – спрашивает Андрей.

Еще одна участница пикета, Людмила Овсийчук, держит собственное фото, сделанное год назад. На нем она – без волос. Их она потеряла из-за химиотерапии, которая убивала рак крови. Сейчас болезнь затихла, временно, прогнозируют врачи. Онкология может вернуться, у девушки – сверхвысокий риск рецидива.

"Если сейчас у меня 70% шансов успешно пройти эту трансплантацию, то, когда произойдет этот рецидив, то очень маленькие шансы снова попасть в ремиссию. А если я не буду в ремиссии, мне трансплантацию просто не смогут сделать, ремиссии не будет – не будет жизни", – говорит участница пикета Людмила Овсийчук.

Среди участников акции – Алла Коменюк. Ее дочь Дарья – в больнице. Родственники о ее беде рассказывают министерским чиновникам.

"Ей срочно нужна трансплантация, потому что после химии она может только месяц… Ей трансплантация нужна скорее", – говорит мама онкобольной Алла Коменюк.

"Мы хотим жить! Мы хотим жить!" – скандируют под Минздравом родственники онкобольных .

Чтобы добиться спасительного лечения за рубежом, пациенты и их родственники из года в год приходят с такими, а порой и большими пикетами к государственным зданиям. Сейчас в Минздраве говорят: хотят изменить положение вещей, и вместо того, чтобы отправлять на трансплантацию за границу, сделать ее доступной в Украине. А для тех, кто сегодня в очереди на лечение за рубежом, деньги, говорят, есть.

"Сейчас идет работа по распределению этих средств. Это юридическая процедура, которая должна пройти согласование с другими министерствами. Мы сделаем все возможное и через 2-3 недели пациенты получат эти средства, и начнут лечение за рубежом", – обещает первый заместитель министра здравоохранения Андрей Семиволос.

Пациенты поверили. Но, говорят: если деньги не получат, вернутся.

Напомним, ранее министр образования и науки Лилия Гриневич назвала альтернативу обязательным прививкам.

"Если родители отказываются от вакцинации, то они имеют право выбрать альтернативную форму обучения, например дистанционное или индивидуальное. То есть государство в любом случае предоставит возможность и доступ каждого ребенка к школьному образованию", – заявила она.

Кроме того, сайт "Сегодня" публиковал календарь профилактических прививок детям в 2019 году, который предусматривает вакцинацию против 10 заболеваний.

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