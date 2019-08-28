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Родственники погибших военных провели митинг под посольством РФ в Киеве (фото)

28 августа, 11:29

На ограду посольства страны-агрессора повесили красные шарики, которые символизируют кровь

В Киеве в среду, 28 августа, под зданием посольства России на Воздухофлотском проспекте прошла акция протеста родственников погибших в ходе войны на Донбассе, а также военнопленных.

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На акции прошла минута молчания в память о погибших от российской агрессии, также на ограду посольства повязали красные шарики, которую символизируют кровь.

Напомним, что в эти дни в Украине чтят память погибших бойцов Иловайского котла.

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Иловайская трагедия произошла в 2014 году – в период с 24 по 29 августа развернулись ожесточенные боевые действия за город Иловайск Донецкой области. Согласно расследованию военной прокуратуры Украины, Россия убила 366 украинских военных, 429 получили ранения и около 300 человек попали в плен. Это произошло после срыва россиянами договоренности о "зеленом коридоре" и мирном выходе бойцов ВСУ из "котла".

Согласно данным военной прокуратуры, главной причиной поражения Украины под Иловайском стало вторжение большого количества российских войск, однако не обошлось без проблем в украинской армии.

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Киев протест иловайский котел

Источник: Сегодня

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