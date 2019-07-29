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Roshen построил энергосберегающий двухэтажный дом для военных стоимостью 37 млн грн

Сегодня, 16:50

Новости компаний

В Калиновке, Винницкая обл., в воинской части состоялось открытие дома для военнослужащих по контракту. Это жилье построила корпорация Roshen

Roshen построил энергосберегающий двухэтажный дом для военных стоимостью 37 млн грн https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/1-1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/1-1.jpg Украина В Калиновке, Винницкая обл., в воинской части состоялось открытие дома для военнослужащих по контракту. Это жилье построила корпорация Roshen

В доме два подъезда на 16 квартир общей площадью 1200 квадратных метров. На строительство потребовалось  5 месяцев и 37 211 998 грн. Это уже второй дом для военнослужащих, построенный корпорацией Roshen в рамках благотворительного проекта.
Общежитием или казармой это жилье можно назвать лишь условно. Будущим жильцам нужно только внести в квартиры свои вещи и расставить их по местам.

Все квартиры меблированы шкафами и шкафами-купе в каждой комнате и прихожей, кухонной гарнитурой со встроенной техникой GORENJE, в состав которой входят электрические варочная поверхность, духовка, посудомоечная машина и вытяжка. Также каждая квартира укомплектована холодильником. Санузлы оборудованы всей сантехникой, бойлерами, стиральными машинами, зеркалами и даже держателями туалетной бумаги.

"Такого жилья нам не хватало во время чрезвычайной ситуации в 2017 году, – отметил командир воинской части полковник Николай Батюк. - Если бы военнослужащие жили на территории воинской части, их реагирование на ситуацию было бы более оперативным, а убытки меньше. Социальный проект, который реализовала корпорация Roshen – свидетельство неравнодушного отношения к проблемам военнослужащих, Вооруженных сил Украины".


"Когда в Украину пришла война, вся страна поняла, насколько важна армия для государства. По известным причинам государство в то время не смогло в полной мере предоставить своим защитникам надлежащее обеспечение, именно поэтому наша компания с самого начала войны на востоке Украины вместе со всей страной присоединилась к обеспечению и поддержке украинской армии, - отметила директор по развитию социальных проектов кондитерской корпорации Roshen Ирина Пономаренко. – Это дом, где военные должны чувствовать тепло, после тяжелой и ответственной работы. Люди, которые определили для себя приоритетом защиту своей страны и служение украинскому народу, должны жить в надлежащих условиях".

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Командир воинской части полковник Николай Батюк отмечает, что благодаря возведению этого общежития ситуация с обеспечением жильем контрактников части значительно улучшится.

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"Общежитие имеет 16 квартир: 12 двухкомнатных и несколько одно- и трехкомнатных. В общем рассчитано на проживание около полусотни человек, - говорит Николай Батюк. - Как только передадим дом на баланс КЭВ, жилищная комиссия сразу же сформирует список счастливых новоселов".

Это уже второй дом для военнослужащих, построенный корпорацией Roshen, в рамках благотворительного проекта. Аналогичный жилой дом корпорация построила и передала военным Вооруженных сил Украины в 2014 году. Первый уютный двухэтажный дом Roshen построил под Броварами, в Киевской области, для семей военнослужащих, которых передислоцировали из Крыма. Он расположен рядом с воинской частью.

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