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России нельзя отдавать море вблизи Крыма: генерал США указал на опасный момент

Сегодня, 10:33

Москва продолжает считать, что территориальные воды в районе аннексированного полуострова принадлежат ей

Побережье Крыма
Побережье Крыма. Фото: Минобороны РФ
России нельзя отдавать море вблизи Крыма: генерал США указал на опасный момент //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/fe0/5aa/5c5fe05aa6dac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/fe0/5aa/5c5fe05aa6dac.jpg Украина Москва продолжает считать, что территориальные воды в районе аннексированного полуострова принадлежат ей

Россия уже сейчас пытается аннексировать Азовское море, а акваторию вблизи оккупированного Крыма считает своими водами. Однако Запад ни в коем случае не должен позволить РФ претендовать на территориальные воды вокруг полуострова, в противном случае это будет значить признание аннексии украинской территории.

Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

По его словам, такое развитие событий повредит усилиям международного сообщества в поддержке позиции Украины

"В общем, если Запад, включая Турцию – союзника НАТО – позволит России незаконно претендовать на Крым (если так называемые "территориальные воды" вокруг Крыма будут считаться российскими), тогда фактическая аннексия Крыма Россией будет воспринята Западом", – сказал Ходжес.

Генерал объяснил, что, если позволить России захватить в одностороннем порядке чужие территориальные воды, то это может не ограничится лишь проблемой украинско-российского кризиса, но и создать опасный прецедент в других точках мира.

"Первое – это вредит тому, что мы все стремимся делать, чтобы поддержать Украину и поддержать международное право и порядок. Во-вторых, возможно, даже более опасно, это создает прецедент. Есть два или три места в мире, где существуют узкие проходы, такие как Ормузский пролив, Южнокитайское море, и пара других мест, где одна страна может получить или полный контроль, или заблокировать доступ (другой стране) в эти внутренние моря, поэтому это прецедент", – отметил американский военачальник в отставке.

Напомним, что Россия еще с лета 2018 года начала провокации с задержанием украинских рыболовецких и торговых судов в Азовском море, после чего напала на украинские военные корабли в Керченском проливе и устроили экономическую блокаду Азова, не пуская торговые судна или ограничив их судоходство. Ранее президент Украины Петр Порошенко говорил, что Россия мечтает превратить Азовское и Черное моря в "российское озеро". По его словам, РФ проверят, согласится ли мир на такое превращение.

В свою очередь российский политолог Андрей Пионтковский отмечал, что Россия впервые открыто атаковала Украину и Путин пойдет на следующий шаг. Он считает, что этим самым Кремль создает предпосылки для аннексии Азовском моря и захвата украинского побережья.

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Тег Россия, Крым, море, Керченский пролив, запад, Ходжес

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