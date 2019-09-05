Россия активизировала самолеты-разведчики вблизи украинской границы – Минобороны

Скибицкий отметил, что полеты российских "разведчиков" не следует рассматривать как психологическое давление

Фото из открытых источников

Российская Федерация (РФ) с начала года втрое увеличила количество разведывательных полетов вблизи границ Украины. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

По его словам, Минобороны фиксирует значительную активизацию самолетов-разведчиков России возле границы.

"Военная разведка Украины отмечает в этом году значительную активизацию российской воздушной разведки вдоль нашей границы. Речь идет о самолетах Су-24МР, стратегические самолеты-разведчики Ил-20, которые постоянно совершают разведывательные полеты вдоль границы. Таких полетов стало больше почти втрое. С начала 2019 года зафиксировано около 75 таких полетов вдоль нашей границы", – говорит Скибицкий.

Он отметил, что полеты российских "разведчиков" не следует рассматривать как психологическое давление, поскольку они проводятся с целью разведки в интересах группировки войск РФ, которое сосредоточено возле украинских границ, тех соединений и частей, которым уже определены боевые задачи на военное время.

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"Речь идет о тех рубежах, которые они должны достичь на нашей территории", – уточняет он.

Скибицкий считает, что Украина и Сирия стали полигонами для испытания Россией новых видов вооружения и военной техники.

"Если мы говорим о таких комплексах радиоэлектронной борьбы, как "Леер-2", "Леер-3", "Житель", комплекс радиотехнической разведки "Свет КУ" – они по сути прошли испытания на территории Украины и Сирии, их не было практически до 2012-2013 года. Они есть на вооружении только РФ. Боеприпасы, стрелковое вооружение, артиллерийские системы, те же "Ураганы", "Смерчи" с новыми боеприпасами испытывались у нас. "Торнадо-Г" – это новый тип реактивных систем залпового огня, такие себе усовершенствованные "Грады" тоже испытывались на нашей территории. То есть все это используется Россией для усиления своей военной мощи", – отметил представитель разведки.

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Он добавил, что Россия активно рекламирует вооружение, которое прошло испытания боевыми действиями в Украине и Сирии, чтобы продвигать его на рынке.

Напомним, по словам Скибицкого российские средства противовоздушной обороны в аннексированном Крыму способны достичь Киева. Он отметил, что в Крыму создана мощная группировка, которая позволяет Российской Федерации проводить операции во всем регионе Черного моря.

Как мы писали ранее, группировка российских войск в оккупированном Крыму уже достигла 30 тысяч солдат, а также усилилась мощными зенитно-ракетными системами и перебрасывает авиацию.

Также была отмечена переброска Россией в Крым тактической авиации, которая проходила в рамках масштабных учений, в том числе на территории оккупированного полуострова.

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