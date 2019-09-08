Россия блокирует тему Крыма в переговорах по освобождению политзаключенных – Чубаров

Чубаров подчеркнул, что вопросы Крыма и крымскотатарского народа нужно постоянно поднимать в публичном пространстве

Рефат Чубаров. Фото: Facebook.

Россия блокирует тему Крыма в любых переговорах по освобождению политзаключенных. Об глава крымскотатарского Меджлиса Рефат Чубаров заявил в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

"Знаете, что сейчас происходит? При любых формах диалога, при любых намерениях обсуждать вопросы освобождения украинских политзаключенных Россия очень резко отсекает все то, что связано с Крымом. Она отсекает и говорит, что она не хочет и не будет обсуждать вопросы людей, которые живут на "ее", как говорит Россия, территории и которых она судила по своим законам", - сказал он.

Реклама

Чубаров также подчеркнул, что вопросы Крыма и крымскотатарского народа нужно постоянно поднимать в публичном пространстве, ведь "Крым также является нашей территорией, а люди, которые живут на временно оккупированной крымской земле, являются нашими гражданами".

Ранее Чубаров заявлял, что украинская власть, соглашаясь на обмен для освобождения украинских граждан, находящихся в заложниках в России, но без крымских татар, только поощряет страну-агрессора укрепиться во временно оккупированном Крыму.

Украина и Россия наконец-то обменялись удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". В число обмениваемых с российской стороны вошли пленные украинские моряки и политзаключенные, незаконно удерживаемые Кремлем за решеткой. В ответ Киев выдал Москве лиц, осужденных по статьям о дезертирстве, подозреваемых в госизмене и терроризме.

Самолет приземлился в 13:35, его прибытия ожидали родные и близкие пленных, президент Украины Владимир Зеленский и другие представители руководства страны, а также множество журналистов.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама