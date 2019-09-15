Россия была бы не страшна: писатель рассказал, что критически важно для Украины

Валерий Примост. Фото: facebook.com/vprimost

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Писатель, сценарист, сторителлер Валерий Примост уже рассказывал, почему Украина не может развиваться, а теперь объяснил, что у нашей нации никогда не было великой миссии или идеи о своей исключительности. ОБ этом он рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Наша главная проблема – не Россия. Наша главная проблема – Украина. Если бы Украина была развитой европейской страной с сильной story – никакая Россия нам была бы не страшна. Россия никогда в истории не победила один на один ни одну европейскую страну (ну, кроме крошечных, вроде Эстонии). Но Украина – не развитая, не европейская и без story", – сказал он.

Примост считает это трагедией все украинской истории, так как, по его мнению, Украина не имела идеи о своей исключительности, не имела Великой миссии.

"Египтяне имели, римляне, китайцы, евреи, мусульмане, британцы, американцы, даже русские. А мы – нет. Знаете, почему украинцы в России ассимилируются гораздо легче, чем русские в Украине? Вот именно поэтому. Все люди хотят быть частью чего-то великого. Россия в свое время завоевала Украину, а не наоборот – именно поэтому. Польша, Венгрия – все нас, а не мы их. Именно поэтому. У них есть story, а у нас нет. И все продолжается. 28 лет нами управляют администрации, которые никакой идеи, никакой Великой миссии, никакой даже паршивой стратегии для нас не имеют. Дожить до очередного транша МВФ – это стратегия? Или газ по 50? Или вступить в ЕС? А идем ли мы в ЕС? Зачем мы туда идем? Быть 38-й подползающей в ЕС страной, которая может и не успеть туда попасть до развала ЕС? Чтобы поставлять туда рабочую силу? Для чего? Зачем мы вообще существуем как нация?", – сказал писатель.

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Он объяснил, что страны без идеи собственной исключительности, без Великой миссии долго на воле не живут, а рано или поздно становятся колониями стран, у которых story есть.

"Как горстка монголов завоевала почти всю Евразию? Как горстка евреев стала самым успешным и талантливым народом в мире? Почему мы сегодня живем в англосаксонском мире, а не в украинском?", – резюмировал Примост.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью с Валерием Примостом: "Трагедия всей нашей истории – то, что мы никогда не имели Великой миссии".

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