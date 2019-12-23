"Россия чудовищная страна": узник Кремля Стомахин попросил убежища в Украине

Борис Стомахин. Фото: facebook.com/stomahin

Сбежать из России мечтает все больше людей. Теперь попросил политического убежища в Украине российский публицист, узник Кремля Борис Стомахин. Он считает, что рано или поздно, но распад РФ неизбежен. Об этом россиянин заявил на пресс-конференции.

По его словам, он является политзаключенным со стажем – просидел 12 лет в местах лишения свободы в России, как он утверждает, по политически мотивированным делам. И если вернется в России, то снова может загреметь за решетку. В итоге обратился в Государственную миграционную службу Украины с запросом о предоставлении политического убежища.

"Я приехал в Украину и прошу здесь политическое убежище. Вопрос этот рассматривается. Я думаю, что можно рассчитывать, я предполагаю, что могут дать убежище, что положительный ответ возможен. В России я действительно просидел 12 лет. Я просидел два срока: пять, потом – семь лет. У меня было три политических приговора", – заявил Стомахин.

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Публицист отметил, что в 2004 году уже обращался с аналогичной просьбой, но в Виннице и получил отказ даже в рассмотрении его прошения. После этого вернулся в РФ и в 2006 году был арестован (первый его срок).

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россиянин объяснил, что получить убежище в Западной Европе очень проблематично.

"Я здесь как-бы дома. Фактически я, между прочим, корнями отсюда, из Украины. У меня много родственников были отсюда. Я в принципе могу даже претендовать на гражданство по родству. У меня дед был родом из Украины. Я все-таки думаю, что с такой биографией и здесь могут на официальном уровне понять, что все-таки стоит дать убежище, и я не придуриваюсь, не сочиняю липовую биографию", – заявил Стомахин.

Вместе с тем он назвал Россию "чудовищной страной", в которой "невозможно жить" и считает, что рано или поздно она распадется.

"Я надеюсь, что она не будет существовать в будущем, что конец этого века уже не застанет Российскую Федерацию как единое государство. Я думаю, что ее ждет распад. Все империи, существовавшие в истории, распались. Вот эта осталась последняя. Я думаю, что ее тоже ждет распад в обозримом будущем", – сказал публицист.

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Он добавил, что именно от распада и прекращения существования Росси зависит нормальное демократическое развитие Украины, а пока от агрессивного соседа будут только одни проблемы.

"Потому что, когда рядом находится такой сосед, то жизнь становиться очень затруднительной", – подытожил Стомахин.

Отметим, что в последние годы в России зачастили митинги. А теперь представьте, каждый шестой из их участников стремится сбежать из страны преимущественно по политическим или религиозным преследованиям, а это более 20-ти миллионов россиян. В прошлом году в страны Евросоюза выехали 63 тыс. граждан Федерации, в Израиль – 4 тысячи, в США – три тысячи и в Украину – более сотни. Так, осенью россиянин снял электронный браслет и сбежал в Украину.

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