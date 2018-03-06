Россия делает из Крыма "непотопляемый авианосец" – военный эксперт

Селезнев рассказал о войсках РФ на полуострове и как Украина намерена освобождать территорию полуострова

Численность российской армии в оккупированном Крыму и переброска туда современных вооружений и техники означает создание эдакого "непотопляемого авианосца", который угрожает всему Черноморскому региону.

Такое мнение высказал в интервью "Радио Свобода" экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

Он рассказал, какие силы Россия сосредоточила на оккупированном полуострове.

"Точные цифры вам вряд ли кто-то назовет, потому что они носят разведывательный характер. До 30-ти тысяч российских военнослужащих дислоцируются на территории Крыма. Россия активно размещает на территории полуострова современное вооружение. Это и средства ПВО, в том числе комплекс С-400 "Триумф", это и современные фрегаты, которые способны нести ракетное вооружение, и комплекс "Калибр", самолеты, тяжелая техника. После оккупации Крыма в феврале 2014 года Россия начала активно заполнять личным составом, вооружением и техникой не только существовавшие на тот момент военные городки, но и восстанавливать старые, заброшенные военные городки, которые были переданы на баланс местной власти", – рассказал Селезнев.

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По его словам, Россия пытается сделать из Крыма "непотопляемы авианосец", который может нести угрозы всем странам Черноморского бассейна.

"Сейчас с помощью имеющейся в Крыму военной техники Россия способна создавать угрозу, в том числе, и для стран Черноморского бассейна. Введение в эксплуатацию на территории мыса Фиолент очередного дивизиона противоракетной обороны полностью укладывается в стратегию создания из Крыма так называемого "непотопляемого авианосца" – мощной военной группировки, направленной на доминирование в Черноморском регионе", – подчеркнул экс-спикер Минобороны.

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Кроме того, Селезнев отметил, что Генеральный штаб ВСУ разрабатывает разные планы противодействия российской агрессии.

"Речь идет не только о Крыме, но и о временно оккупированных территориях Донбасса. Звучат популистские заявления политиков о том, что Крым можно освободить военным путем. Давайте реально смотреть на современный мир: военная мощь России и Украины на сегодняшний день несопоставима. Поэтому наиболее эффективный способ возвращения Крыма – политико-дипломатический", – подытожил военный эксперт.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.