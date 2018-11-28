Россия держит в заложниках уже более 80 украинцев

Вместе с арестованными в оккупированном Крыму моряками, Россия удерживает уже более 80 украинцев. Уже три месяца активисты в Москве требуют их освобождения, ежедневно выходя на пикеты в разные места российской столицы.

Журналиста Романа Сущенко этапировали в колонию в Кировской области, который получил 12-летний тюремный срок. Его держат в отдельном помещении (фактически это тюрьма в тюрьме), в камере вместе с мужчиной, осужденным за терроризм. По соседству другой украинец – Валентин Выговский. Роман должен просыпаться каждый день в пять утра. Днем ложиться нельзя. Впрочем, позволили передать ему краски. Держится он стойко.

"Условия там вы понимаете – бывшего советского лагеря сталинского, чуть улучшенного. Он тверд в своем намерении вернуться домой, пусть и путем обмена", – сказал его защитник Марк Фейгин.

А в Лабытнанги содержится другой известный узник Кремля – Олег Сенцов. К нему попал адвокат Дмитрий Динзе и режиссер Аскольд Куров. Олег восстанавливается после голодания. Отказ от пищи привел к проблемам с почками, печенью и сердцем. Политзаключенный передает всем большой привет, особенно Саше Кольченко (другой узник Кремля).

Освободить украинских политзаключенных в Москве ежедневно требуют активисты. Они собрали более 60 тысяч подписей за обмен заложниками. Устраивают благотворительные вечера, чтобы собрать деньги для семей пленников.

Пока нет санкций, уговоры на российского президента не действуют. За решеткой на территории РФ и аннексированного Крыма, вместе с задержанными в Керченском проливе моряками, уже 88 украинцев.

Как заявляла ранее вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, у Путина публично подтвердили – обмен заложниками заморозил Кремль. После заявления пресс-секретаря президента РФ, что Москва не собирается менять Вышынского на Сущенко, стало понятно, что обмен пленными и заложникам срывает Россия, считает украинский политик.