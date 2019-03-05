Россия должна немедленно освободить экипаж и суда – Волкер

Пленные украинцы уже 100 дней находятся под российским арестом

Курт Волкер. Фото: AFP

Россия должна немедленно освободить экипаж и суда – Волкер //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/65e/8cc/5c765e8cc0b94.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/65e/8cc/5c765e8cc0b94.jpg 2019-03-05T11:08:00+02:00 Украина Пленные украинцы уже 100 дней находятся под российским арестом

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер вновь призвал Россию немедленно освободить захваченных в плен украинских моряков. Об этом спецпредставитель США написал в своем Twitter.

Волкер подчеркнул, что пленные украинцы уже 100 дней находятся под российским арестом после неоправданного нападения РФ на военно-морские корабли Украины в районе Керченского пролива.

"Россия должна немедленно освободить экипаж и суда", – заявил Волкер.

Напомним, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Несколько украинских моряков получили ранения.

Суда отконвоировали в Керчь, а находившихся на них 24 украинцев арестовали и обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

В Киеве заявили, что арестованные моряки – военнопленные и потребовали их освобождения.

8 февраля российский суд оставил под стражей пленных украинских моряков.

Смотрите видео: Россия не собирается освобождать украинских моряков.

Как мы писали ранее, сенаторы США в законопроекте, предусматривающим новые ограничительные меры в отношении России, предложили ввести санкции против не менее чем "24 высокопоставленных сотрудников ФСБ" из-за инцидента в Керченском проливе.

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