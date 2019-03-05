Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,41
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Россия должна немедленно освободить экипаж и суда – Волкер

Сегодня, 11:08

Пленные украинцы уже 100 дней находятся под российским арестом

Курт Волкер
Курт Волкер. Фото: AFP
Россия должна немедленно освободить экипаж и суда – Волкер //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/65e/8cc/5c765e8cc0b94.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/65e/8cc/5c765e8cc0b94.jpg Украина Пленные украинцы уже 100 дней находятся под российским арестом

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер вновь призвал Россию немедленно освободить захваченных в плен украинских моряков. Об этом спецпредставитель США написал в своем Twitter.

Волкер подчеркнул, что пленные украинцы уже 100 дней находятся под российским арестом после неоправданного нападения РФ на военно-морские корабли Украины в районе Керченского пролива.

"Россия должна немедленно освободить экипаж и суда", – заявил Волкер.

Напомним, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Несколько украинских моряков получили ранения.

Суда отконвоировали в Керчь, а находившихся на них 24 украинцев арестовали и обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

В Киеве заявили, что арестованные моряки – военнопленные и потребовали их освобождения.

8 февраля российский суд оставил под стражей пленных украинских моряков.

Смотрите видео: Россия не собирается освобождать украинских моряков.

Как мы писали ранее, сенаторы США в законопроекте, предусматривающим новые ограничительные меры в отношении России, предложили ввести санкции против не менее чем "24 высокопоставленных сотрудников ФСБ" из-за инцидента в Керченском проливе.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, моряки, пленные моряки

Вы сейчас просматриваете новость " Россия должна немедленно освободить экипаж и суда – Волкер". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

К украинским пленным морякам подселяли "специальных" сокамерников – Полозов

Вчера, 15:53

Полозов отметил, что военнопленные были подвергнуты жесткой психологической обработке

США требуют от России немедленно освободить пленных украинских моряков

2 марта, 10:53

Вашингтон занял принципиальную позицию по освобождению украинцев, которых захватила РФ

Кто он: самый женственный знак Зодиака

Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров

''Он движется!'': о грядущей катастрофе на Крымском мосту

Лучшие варианты оформления небольшой квартиры

Что помнят о главе ПЦУ Епифании в его родном селе

''Грохнем Украину'': Скабеева оскандалилась новой угрозой

Алле Пугачевой провели экстренную операцию

Священнослужитель УПЦ пожелал смерти Филарету

В Антарктиде обнаружили странные конструкции: появилось видео

Медведчук: Украина должна поступить с Донбассом, как РФ с Чечней
Загрузка...

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Сегодня, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

Сегодня, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

Вчера, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

3 марта, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

Ефремов: "Вернулся Крым в родную гавань, теперь на очереди Минск"

Басков не узнал подросшего сына, которого не видел более 10 лет

Невеста Розенко показала, как проводит время с депутатом