Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,77
30,11

Россия эвакуировала гражданина Украины из Индии

25 марта, 17:29

Станислав Кожемякин

Мужчина вылетел из Гоа на самолете с белорусами и россиянами

Россия, которая ранее эвакуировала украинца из Китая, позволила гражданину Украины улететь из Индии на своем эвакуационном самолете.

Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе министерства спорта и туризма Белоруссии, граждане которой составляли основную массу пассажиров на борту самолета.

Отмечается, что всего российский борт вывез 66 человек, которые отдыхали в индийском штате Гоа, из них 62 – белоруси, трое россиян и один украинец. Самолет был организован туроператором "Библио-глобус".

Реклама

Рейс Даболим — Москва направляется в аэропорт "Шереметьево", после чего у гражданина Украины будет 24 часов, чтобы покинуть транзитную зону и отправиться на Родину.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша поможет попасть на родину украинским гражданам, которые из-за коронавирусной эпидемии оказались в странах Латинской Америки, Южной Азии и Африки без возможности вернуться в Украину.

В тренде
Ночью мороз, а днем – весна: какой будет погода в четверг

А вот из самой России в Украину хотят эвакуироваться около 800 человек – они зарегистрировались в посольстве, чтобы отправиться спецпоездом из Москвы в Киев 28 марта

.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Индия гоа украинцы за границей эвакуация украинцев

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 25 марта
Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 25 мартаУкраина
В Украине продлен карантин и введен режим чрезвычайной ситуации
В Украине продлен карантин и введен режим чрезвычайной ситуацииУкраина
Продуктовые рынки в Украине хотят открыть, несмотря на карантин
Продуктовые рынки в Украине хотят открыть, несмотря на карантинЭкономика
У Зеленского рассказали, когда Украина сможет победить коронавирус
У Зеленского рассказали, когда Украина сможет победить коронавирусУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 25 марта
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 25 мартаУкраина
Коронавирус бьет по экономике: озвучены три сценария для Украины
Коронавирус бьет по экономике: озвучены три сценария для УкраиныЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...