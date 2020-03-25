Россия эвакуировала гражданина Украины из Индии

Мужчина вылетел из Гоа на самолете с белорусами и россиянами

Россия, которая ранее эвакуировала украинца из Китая, позволила гражданину Украины улететь из Индии на своем эвакуационном самолете.

Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе министерства спорта и туризма Белоруссии, граждане которой составляли основную массу пассажиров на борту самолета.

Отмечается, что всего российский борт вывез 66 человек, которые отдыхали в индийском штате Гоа, из них 62 – белоруси, трое россиян и один украинец. Самолет был организован туроператором "Библио-глобус".

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Рейс Даболим — Москва направляется в аэропорт "Шереметьево", после чего у гражданина Украины будет 24 часов, чтобы покинуть транзитную зону и отправиться на Родину.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша поможет попасть на родину украинским гражданам, которые из-за коронавирусной эпидемии оказались в странах Латинской Америки, Южной Азии и Африки без возможности вернуться в Украину.

А вот из самой России в Украину хотят эвакуироваться около 800 человек – они зарегистрировались в посольстве, чтобы отправиться спецпоездом из Москвы в Киев 28 марта

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