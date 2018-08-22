Россия готовит на Донбассе диверсантов для терактов в Украине – разведка

Террористические атаки даже могут организовать в самой России для дискредитации Украины, отмечают военные

Российское командование взялось за подготовку резерва диверсантов для "работы" в тылу украинской армии и против мирного населения. Об этом сообщает Главное управление разведка Минобороны.

Сообщается, что во время сборов т.н. резервистов на базе соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" российскими военными психологами осуществляется отбор лиц по моральным характеристикам, которые склонны к совершению террористических акций и диверсий против мирного населения – как на украинской территории, так и других стран. Кроме того, теракты могут устроить и в самой России с целью провоцирования антиукраинских настроений и дискредитации Украины.

А тем временем в раведподразделениях противника местные боевики недовольны пренебрежительным отношением к ним со стороны кадровых российских военнослужащих, которые получают значительно больше денежное обеспечение.

"Оно составляет более 25 тыс. российских рублей, а в специальных подразделениях – 70 тыс. руб. В связи с этим, т.н. "местные" все чаще стараются избегать выполнения задач, связанных с риском для жизни, в т.ч. путем самовольного оставления частей", – говорится в сообщении.

На фоне возможной угрозы российских провокаций к праздникам в Украине военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии сайту "Сегодня" назвал направления, где в День Независимости могут оживиться боевики. По его словам, противник готовится к обстрелам, чтобы потом обвинить в обострении "пьяных украинских военных".

Кроме того, на Донбассе враг срочно усилил "мобилизацию". Разведка сообщала, что т.н. российские "военные псевдоэксперты" запустили страшные для боевиков слухи, что ВСУ якобы на День независимости собираются атаковать их.