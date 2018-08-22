Россия готовит на Донбассе диверсантов для терактов в Украине – разведка

Сегодня, 13:48

Террористические атаки даже могут организовать в самой России для дискредитации Украины, отмечают военные

Боевики. Фото: AFP
Боевики. Фото: AFP

Российское командование взялось за подготовку резерва диверсантов для "работы" в тылу украинской армии и против мирного населения. Об этом сообщает Главное управление разведка Минобороны.

Сообщается, что во время сборов т.н. резервистов на базе соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" российскими военными психологами осуществляется отбор лиц по моральным характеристикам, которые склонны к совершению террористических акций и диверсий против мирного населения – как на украинской территории, так и других стран. Кроме того, теракты могут устроить и в самой России с целью провоцирования антиукраинских настроений и дискредитации Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

А тем временем в раведподразделениях противника местные боевики недовольны пренебрежительным отношением к ним со стороны кадровых российских военнослужащих, которые получают значительно больше денежное обеспечение.

"Оно составляет более 25 тыс. российских рублей, а в специальных подразделениях – 70 тыс. руб. В связи с этим, т.н. "местные" все чаще стараются избегать выполнения задач, связанных с риском для жизни, в т.ч. путем самовольного оставления частей", – говорится в сообщении.

На фоне возможной угрозы российских провокаций к праздникам в Украине военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии сайту "Сегодня" назвал направления, где в День Независимости могут оживиться боевики. По его словам, противник готовится к обстрелам, чтобы потом обвинить в обострении "пьяных украинских военных".

Кроме того, на Донбассе враг срочно усилил "мобилизацию". Разведка сообщала, что т.н. российские "военные псевдоэксперты" запустили страшные для боевиков слухи, что ВСУ якобы на День независимости собираются атаковать их.
Россия, Донбасс, разведка, боевики, теракты, диверсанты

Вы сейчас просматриваете новость "Россия готовит на Донбассе диверсантов для терактов в Украине – разведка". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Донбасс. Фото: AFP

Россия терроризирует жителей "Л/ДНР" новой пропагандой: разведка раскрыла планы врага

Вчера, 15:16

Местное населения возмущено действиями оккупантов и отказывается принимать медицинские "льготы"

Политика

Фото: AFP

Американский разведчик рассказал о большом страхе Путина

9 Августа, 05:58

Санкции, бьющие по сердцу российской экономики и усиливающие риски беспорядков с участием среднего класса, заставят Путина задуматься, считает Майкл Морелл
Загрузка...

Донбасс

Фото: Vlada.io

На Донбассе российские боевики избили и живьем закопали наемника - разведка

8 Августа, 13:53

Российское командование объявило розыск подозреваемых

Донбасс

Боевики на Донбассе. Фото: архив

Сожгли урожай, технику и имущество людей: боевики на Донбассе "перестарались" с минированием

3 Августа, 14:31

Враг пытался заминировать территорию, но что-то пошло не так и начался сильный пожар
Загрузка...