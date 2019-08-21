Россия готовит пленных украинских моряков к отправке на родину – росСМИ

Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена удерживаемыми на территории обеих стран лицами. Обмен должен произойти до конца августа. Об этом сообщает российское издание "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к этим переговорам.
По данным издания, в Украину точно вернутся моряки, захваченные Россией в Керченском проливе, также возможна передача Украине других узников Кремля.
Источник в окружении президента Украины утверждает, что договоренность об обмене была достигнута после первого телефонного разговора президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, который состоялся 11 июля.
Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого СМИ называют приближенным к помощнику президента РФ Владиславу Суркову также анонсировала обмен удерживаемыми лицами.
СМИ также сообщали, что пятеро граждан Украины, незаконно осужденных в РФ и доставленных в московский следственный изолятор (СИЗО) "Лефортово", могут быть выданы на родину для отбывания наказания. Об этом сообщил осведомленный источник.
Речь идет о Владимире Балухе, Павле Грибе, Николае Карпюке, Станиславе Клыхе и Александре Кольченко.
Напомним, что участники состоявшейся 12 июля в Париже встречи в "нормандской формате" на уровне советников лидеров стран договорились о обмене пленными.
Ранее, украинский и российский омбудсмены Людмила Денисова и Татьяна Москалькова обсудили в Киеве механизм возвращения украинцев, удерживаемых в оккупированном Крыму и России, и россиян, которые отбывают наказание в Украине.
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