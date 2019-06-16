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Россия контролирует боевиков "Л/ДНР": военный эксперт нашел еще одно доказательство

16 июня, 03:00

Учения в 1-м и 2-м АК проходят по единому плану с Министерством обороны РФ

REUTERS/Alexander Ermochenko
REUTERS/Alexander Ermochenko.

Несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия потеряла контроль над боевиками "Л/ДНР" , в сети появляются новые доказательства зависимости местных предателей от Кремля.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, согласно единому плану Южного военного округа ВС РФ, в частях и подразделениях "1-го и 2-го армейских корпусов Л/ДНР" начался летний период обучения, в рамках которого:

  • с подразделениями и частями ПВО 1 и 2 АК на полигонах "Южный" и "Славный" проводились тренировки по противовоздушной обороне, в ходе которых отрабатывались вопросы выявления и сопровождения условных воздушных целей, а также боевого применения зенитной артиллерии;
  • проводились мероприятия курса молодого бойца на полигонах "Приморский", "Удалой" и "Восточный" с личным составом молодого пополнения подразделений и частей;
  • проводилась сдача нормативов по физической подготовке;
  • на полигоне "Центральный" с личным составом проводились стрельбы со штатного вооружения;
  • был проведен строевой смотр для проверки готовности военнослужащих к летнему периоду обучения.
  • запланировано проведение недели боевой готовности в рамках летнего периода обучения.

Данные мероприятия полностью совпадают с планами оперативной и боевой готовности частей и подразделений ВС РФ, что в очередной раз подтверждает прямое подчинение 1 и 2 АК оккупационных группировок Генштабу ВС РФ, делает вывод Тымчук.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что бывший глава государства Петр Порошенко заявил: Россия контролирует все происходящее на Донбассе .

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Тег учения, полигон, контроль, Тымчук, боевики Донбасса

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