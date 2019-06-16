Россия контролирует боевиков "Л/ДНР": военный эксперт нашел еще одно доказательство
Учения в 1-м и 2-м АК проходят по единому плану с Министерством обороны РФ
Несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия потеряла контроль над боевиками "Л/ДНР" , в сети появляются новые доказательства зависимости местных предателей от Кремля.
Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
По данным военного эксперта, согласно единому плану Южного военного округа ВС РФ, в частях и подразделениях "1-го и 2-го армейских корпусов Л/ДНР" начался летний период обучения, в рамках которого:
- с подразделениями и частями ПВО 1 и 2 АК на полигонах "Южный" и "Славный" проводились тренировки по противовоздушной обороне, в ходе которых отрабатывались вопросы выявления и сопровождения условных воздушных целей, а также боевого применения зенитной артиллерии;
- проводились мероприятия курса молодого бойца на полигонах "Приморский", "Удалой" и "Восточный" с личным составом молодого пополнения подразделений и частей;
- проводилась сдача нормативов по физической подготовке;
- на полигоне "Центральный" с личным составом проводились стрельбы со штатного вооружения;
- был проведен строевой смотр для проверки готовности военнослужащих к летнему периоду обучения.
- запланировано проведение недели боевой готовности в рамках летнего периода обучения.
Данные мероприятия полностью совпадают с планами оперативной и боевой готовности частей и подразделений ВС РФ, что в очередной раз подтверждает прямое подчинение 1 и 2 АК оккупационных группировок Генштабу ВС РФ, делает вывод Тымчук.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что бывший глава государства Петр Порошенко заявил: Россия контролирует все происходящее на Донбассе .
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