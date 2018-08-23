Россия может повторить провокации и теракты в украинском тылу – военный эксперт

Сегодня, 18:30

Обществу и спецслужбам не следует терять бдительности, считает Валентин Бадрак

Фото: GettyImages
Фото: GettyImages

Гибридная агрессия Россия против Украины может продолжиться провокациями с жертвами в украинском тылу вдали от линии разграничения на Донбассе.

Об этом руководитель Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак рассказал в интервью сайту "Сегодня"

"С этим мы сталкиваемся постоянно с начала агрессии РФ против Украины. Безусловно, это возможно. Причем провокации могут осуществляться не только на День Независимости. Спецоперации и работа диверсионных групп из РФ происходят довольно часто. В том числе осуществляются действия против известных лиц и публичных личностей, которые прославились в области противодействия России. Например, таких как командира подразделения Главного управления разведки МОУ, полковника Максима Шаповала, которого в 2017 г. подорвали в авто", – пояснил он.

По словам Бадрака, похожие расправы могут происходить и дальше, а РФ может прибегнуть и к терактам против мирного населения, "поэтому здесь очень важно, чтобы само общество было подготовленным, а в местах скопления людей должны быть предусмотрены повышенные меры предосторожности".

"Кроме того, необходимо задействовать и наши спецподразделения, которые могли бы быстро реагировать. Думаю, наиболее опасными являются места массового скопления людей, когда в атмосфере праздника, возможно с участием представителей власти, люди могут быть в ненапряженном состоянии, что может быть использовано для провокаций или даже терактов", – добавил эксперт.

Также напомним, что военный эксперт назвал причину новой кровавой тактики Кремля на Донбассе. По мнению Бадрава, это связано с провалом Кремля по отмене санкций.

Читайте больше на сайте "Сегодня": "Морской участок у нас – наиболее уязвимый": интервью с Валентином Бадраком".
кремль, провокации, военный эксперт, бадрак

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