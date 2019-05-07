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Россия на Донбассе готовит из детей боевиков: ГПУ открыла уголовное производство

7 мая, 10:57

Боевики при поддержке РФ развернули в "Л/ДНР" военные лагеря и псевдопатриотические клубы

Боевик учит ребенка стрелять из гранатомета
Боевик учит ребенка стрелять из гранатомета. Фото: Facebook

На Донбассе оккупанты активно готовят детей к "войне с Украиной". Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту содействия России в подготовке детей к боевым действиям, сообщает пресс-служба ГПУ.

Следственными органами установлено, что боевики т.н. "ЛНР" и "ДНР" при поддержке России, в нарушение международного права, через военные лагеря и псевдопатриотические клубы готовят детей к боевым действиям – их воспитывают в духе идеологии сепаратизма и "русского мира".

"В соответствии со статьями 47, 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны оккупационное государство не имеет права принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Оккупант может привлекать к принудительным работам только лиц, которым исполнилось 18 лет, и только к такой работе, которая необходима для обеспечения потребностей оккупационной армии или для надлежащего обеспечения населения оккупированной страны коммунальными услугами, продуктами питания, жильем, одеждой, транспортом и медицинскими услугами. Лица, находящиеся под защитой, не могут быть принуждены выполнять любую работу, которая предусматривала бы их участие в военных операциях", – напомнили в прокуратуре.

Кроме того, Римский статут Международного уголовного суда определяет военным преступлением набор или вербовку детей в возрасте до пятнадцати лет в состав национальных вооруженных сил или их использование для активного участия в боевых действиях.

Полученные доказательства нарушения Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией норм международного права будет передано в Международный уголовный суд.

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Отметим, что накануне "Восточная правозащитная группа" в Facebook опубликовала видео, как в "ДНР" при финансовой и организационной поддержке России проводят тотальную милитаризацию детей, подростков и молодежи, проживающей на оккупированной части Донецкой области.

"Мы считаем, что таким образом НВФ и РФ готовит плацдарм для нового этапа гибридной войны против Украины. Военные инструкторы подготавливают детей к боевым действиям. Вместе с тем, детям вкладывают идеологию сепаратизма и "русского мира". На организацию тренировочных лагерей тратятся колоссальные финансовые ресурсы", – отмечают правозащитники.

Отметим, что подобные лагеря и псевдопатриотические клубы действуют и в оккупированном Крыму. Как мы ранее писали, оккупанты в Крыму учат детей "воевать". Детей в 12 лет принимают в военно-патриотические клубы, а 14-летних учат обращению с оружием и техникой.

Напомним, как рассказывал президент Петр Порошенко, из-за российской агрессии на Донбассе погибли 242 ребенка. Глава государства отметил, что Россия несет смерть детям и на своей земле, и в чужих странах.

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Тег Россия, дети, Донбасс, ГПУ, боевики, уголовное производство

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