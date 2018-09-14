Россия нарушила Договор о дружбе, аннексировав Крым – Кучма

Пусть Россия будет инициатором расторжения этого договора, пусть еще раз покажет перед всем миром, что не украинцы хотят этого, а россияне

Денонсировать Большой договор с Россией о дружбе и сотрудничестве Украина должна была еще в 2014 году сразу после незаконной аннексии Крыма. Об этом на полях 15-й Ялтинской европейской стратегии, отвечая на вопросы сайта "Сегодня", сказал второй президент Украины, представитель Украины в Трехсторонней контактной группы Леонид Кучма.

Недавно Петр Порошенко заявил, что Украина не будет продлевать Большой договор с Россией о дружбе и сотрудничестве, срок действия которого истекает 31 марта 2019 года.

"Я выступил против этого. Не потому, что я подписывал этот договор. Я знаю, сколько сил понадобилось Ельцину, чтобы подписать этот договор. В России он был всеми парафирован в 1996 году, а подписали мы его только в мае 1997 года. Как бы там ни было, договор закреплял границы Украины, территориальную целостность и т.д. В 2019-м заканчивается десять лет – пусть Россия будет инициатором расторжения этого договора. Пусть еще раз покажет перед всем миром, что не украинцы хотят этого, а россияне. Потому что они сами будут вынуждены денонсировать договор по простой причине: они уже отхватили у нас Крым. Поэтому все, этот договор они не выполнили. Если бы это было в 2015-м, я бы еще понял, мы принципиальные и т.д. А если сегодня… Может с точки зрения избирательной кампании показать? Это сегодня не решает ни одной нашей проблемы.", – сказал Леонид Кучма.

На уточняющий вопрос сайта "Сегодня", может ли непродление этого договора навредить Украине, Леонид Кучма ответил: "Нет, потому что этот договор не работает, начиная с аннексии Крыма. Так что Украина должна была его сразу денонсировать, а мы терпели столько лет, а теперь вдруг проснулись".

Напомним, Ялтинская европейская стратегия (Yalta European Strategy, сокращенно форум YES) – ежегодная конференция, которую организовывает Фонд Виктора Пинчука. На конференции собираются влиятельнейшие политики и предприниматели Украины и мира, она проходит ежегодно, начиная с 2004 года. Целью конференции является развитие Украины, ее европейское будущее, а также налаживание международных связей.