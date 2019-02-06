"Переключится" ли Россия с Донбасса на Азов: военный эксперт дал ответ

Проявление агрессии чревато для России санкциями

Фото: kremlin.ru.

"Переключится" ли Россия с Донбасса на Азов: военный эксперт дал ответ Людмила Грубник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ad5/b37/5c5ad5b37c392.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ad5/b37/5c5ad5b37c392.jpg 2019-02-06T15:25:00+02:00 Украина Проявление агрессии чревато для России санкциями

Российские военные не уйдут с оккупированной части Донбасса, однако будут избегать новых провокаций в Азовском море. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил военный эксперт Михаил Жирохов.

Версию о том, что Кремль может "переключиться с Донбасса на Азовское море и Крымский полуостров", озвучил аналитик Андерс Аслунд на сайте Atlantic Council. Но, по мнению эксперта, такой сценарий маловероятен.

"По моему мнению, этого не произойдет. На Донбассе Россия может действовать не под своим флагом, то есть "их там нет". А при повторной провокации в Азовском море Россия будет действовать под своим флагом. И там сложно манипулировать. На данным момент я не вижу таких ситуаций, когда Россия могла бы хитрить. Это сложно. К примеру, если корабль захвачен в нейтральных водах, то это сразу видно и это совершенно другая ситуация", – говорит эксперт.

Подобное поведение в Азовском море грозит России очередными санкциями. И если Кремль решится на новые провокации, в него сразу же "полетят камни".

"Система (европейцы. – Ред.) очень долго раскачивается. Вот приняли (резолюцию ПАСЕ), что украинские моряки являются военнопленными. Это является предлогом, чтобы вводить санкции. В Азовском море мы сможем говорить, что Россия открыто с нами воюет. России это не нужно", – добавляет Жирохов.

Напомним, 12 декабря Европарламент принял резолюцию из-за ситуации в Керченском проливе. Члены ЕП призвали страны содружества закрыть порты для российских судов, которые идут из Азовского моря, и ввести санкции против Российской Федерации за агрессию в Керченском проливе и Азовском море.

24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой не только осуждает агрессию России в Керченском проливе и Азовском море, но и признала захваченных в плен украинских моряков военнопленными.

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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