Россия не выдержит гонку вооружений и уйдет из Украины: Арьев объяснил, что нужно сделать

Народный депутат от БПП Владимир Арьев призывает ввести против России жесткие санкции, что ухудшит и без того ее сложную экономическую ситуацию и не сможет выдержать гонку вооружений, после чего выйдет и из Украины, сообщает пресс-служба БПП.

По словам парламентария, в ответ на агрессивную политику руководства Российской Федерации, страны Европы и Америки должны ответить усилением политических и экономических санкций.

"В сложившейся ситуации необходимо прибегать к жестким санкциям, поскольку внутренняя экономическая ситуация в России не позволяет выдержать мощную гонку вооружений. Углубление санкций теоретически может привести к тому, что Россия вынуждена будет заняться своими внутренними проблемами и освободить оккупированные территории Украины", – сказал Арьев.

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В то же время он назвал важной военную поддержку Украины, так как она находится на передовых рубежах Европы в противостоянии России.

"Конкретная поддержка Вооруженных сил Украины со стороны наших западных партнеров чрезвычайно актуальна в свете заявлений президента России Путина с прямыми угрозами Запада. Очевидно, линию обороны нужно выстраивать, и Украина, в силу географического расположения, есть на переднем крае этой линии обороны", – заявил народный депутат.

Как известно, 1 марта Путин во время своего обращения к Федеральному собранию констатировал новый виток гонки ядерных вооружений, побряцав оружием. В частности, он показал крылатую ракету с ядерным двигателем. По словам Путина, эта ракета "полностью меняет весь стратегический баланс мира". Путин утверждал, что ей не страшны никакие системы ПРО, даже перспективные. Правда, как позже сообщили СМИ, эта модель не прошла испытания и оказалась нерабочей.

А тем временем Госдеп утвердил поставки Javelin в Украину. Стало известно, что американское внешнеполитическое ведомство дало "зеленый свет" на поставку ПТРК в Украину на суму в 47 млн долл.