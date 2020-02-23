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Россия нервничает: в Черное море зашел эсминец США с "Томагавками" (фото)

23 февраля, 19:04

Американский военный корабль направляется повышать региональную морскую стабильность

Американский эсминец USS Ross, который в декабре уже заходил в порт Одессы, вернулся в акваторию Черного моря – военный корабль прошел через Босфор около 17:30 23 февраля.

Как сообщили в Национальном центре управления обороной России, в связи с этим силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями корабля.

В то же время, ранее в пресс-службе 6-го флота ВМС США назвали целью нахождения эсминца в Черном море "проведение операций по морской безопасности и повышения региональной морской стабильности и военно-морской способности союзников и партнеров по НАТО в регионе".

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Напомним, в прошлом августе в Черное море заходил другой американский эсминец, за которым россияне тоже начали "охоту".

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А в середине сентября в Черное море вошло скоростное судно США, которое также взбудоражило россиян. Российские СМИ писали о неком военном грузе для Украины, но все оказалось гораздо проще.

Отметим, что Ross относится к кораблям типа Arleigh Burke. Он был построен на верфи Ingalls Shipbuilding, спущен на воду в марте 1996 года и приписан к морской базе Норфолк, штат Виргиния. Ross назван в честь капитана Дональда К. Росса, награжденного медалью "Почета" за проявленный героизм во время атаки японцев на Перл-Харбор.

Параметры эсминца: длина корабля – 154 метра, ширина 20, осадка 9,3. Он вооружен различным артиллерийским и ракетным вооружением, в том числе противокорабельными ракетами "Гарпун", а также имеет 90 шахтных пусковых установок для запуска крылатых ракет "Томагавк", ЗУР RIM-66 SM-2 "Стандарт-2", ПЛУР RUM-139 ASROC в различной комбинации.

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Черное море эсминец ВМС США черноморский регион

Источник: Интерфакс

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